Pakistán rechaza normalizar las relaciones con Israel ante las intenciones de Trump

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Islamabad, 26 may (EFE).- Pakistán rechazó normalizar sus relaciones con Israel ante la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Islamabad y sus aliados del golfo Pérsico se sumen a los Acuerdos de Abraham, una propuesta que el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, descartó por entrar en conflicto directo con los «principios fundamentales» de su nación.

«Personalmente, no creo que debamos unirnos a ningún acuerdo que choque con nuestros principios fundamentales», manifestó Asif en una entrevista con el canal de televisión paquistaní Samaa TV emitida a última hora del lunes, donde aclaró que su Gobierno no ha tomado ninguna iniciativa al respecto ni ha recibido una solicitud formal directa.

Trump quiere que Islamabad y sus aliados en el golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudí y Catar, se sumen a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel una vez se cierre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Trump planteó este asunto durante una conversación telefónica que mantuvo el sábado con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, además del mariscal paquistaní Asim Munir, que ejerce como mediador con Irán.

Al ser preguntado por si Washington se había puesto en contacto con Pakistán para abordar esta cuestión, Asif señaló que la postura de Islamabad se mantiene firme.

«Tenemos una postura muy clara de que esto no es aceptable para nosotros», afirmó el ministro, quien recordó que el paquistaní es el único pasaporte del mundo que ni siquiera incluye el nombre de Israel.

Pakistán no reconoce a Israel y carece de relaciones diplomáticas con el Estado hebreo. Islamabad defiende históricamente la creación de un Estado palestino independiente basado en las fronteras anteriores a 1967, una postura que cuenta con un respaldo masivo entre la clase política y la sociedad civil de este país.

Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos Árabes, Baréin, Sudán y Marruecos

«El alto el fuego en Gaza se está violando en este mismo momento», apuntó Asif en la entrevista en referencia a los continuos bombardeos y operaciones militares israelíes en la Franja a pesar de la tregua mediada por Estados Unidos en octubre de 2025.

«¿Entonces, cómo te vas a sentar con esas personas en las que no puedes confiar ni un solo día?», se preguntó el ministro. EFE

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