Pakistán recibirá 3.000 millones de dólares de Arabia Saudí para aliviar crisis financiera

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Islamabad, 15 abr (EFE).- El Gobierno de Pakistán confirmó este miércoles que Arabia Saudí inyectará 3.000 millones de dólares adicionales en la economía del país para estabilizar sus reservas de divisas en medio de crisis económica que atraviesa Islamabad.

«Este apoyo llega en un momento crítico para las necesidades de financiamiento externo de Pakistán y ayudará a reforzar las reservas de divisas y fortalecer la cuenta externa del país», declaró en un comunicado el ministro de Finanzas paquistaní, Muhammad Aurangzeb, al anunciar el desembolso.

Tras reunirse con el Banco Mundial y el FMI, el ministro paquistaní detalló que el objetivo es alcanzar los 18.000 millones de dólares en reservas para final del año fiscal de acuerdo con los términos de su programa de asistencia financiera.

Riad ha aceptado, además, prorrogar de forma permanente un depósito previo de 5.000 millones de dólares que hasta ahora dependía de renovaciones anuales, garantizando así una mayor solvencia para el Estado paquistaní.

La asistencia de Arabia Saudí llega en pleno hermanamiento de los dos países, en medio de la crisis por la guerra en Irán y bajo el paraguas diplomático mediador de Pakistán entre las partes.

Islamabad, que esta semana busca consolidar su papel internacional con la convocatoria de una segunda ronda de negociaciones para desatascar los puntos pendientes entre Washington y Teherán, ha emergido como el mediador clave del conflicto.

Según el Gobierno, la comunidad internacional reconoce el «papel facilitador» de Islamabad al permitir el diálogo entre potencias que no se hablaban desde hace décadas, lo que ha generado una confianza institucional «sin precedentes».

Pakistán envió el pasado sábado escuadrones de cazas y tropas a la base saudí de Rey Abdulaziz, en el primer movimiento operativo tras la firma de su Acuerdo de Defensa Mutua en septiembre, un pacto estratégico que establece que cualquier ataque contra uno de los dos países será considerado una agresión contra ambos.

El depósito se hará efectivo la próxima semana, según concluyó Aurangzeb, que reafirmó el compromiso de su Gobierno con el país del Golfo, que garantiza la estabilidad de su principal aliado militar en la región en plena escalada bélica. EFE

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