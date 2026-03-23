Panamá anuncia licitación para operar telefonía celular en medio de denuncias de monopolio

3 minutos

Ciudad de Panamá, 23 mar (EFE).- La Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Asep) de Panamá anunció que a finales de 2026 realizará una licitación para la entrada de un tercer operador de telefonía celular, en momentos en que el ente de defensa del consumidor investiga si los dos existentes han incurrido en prácticas de monopolio con una reciente alza de tarifas.

El proceso de precalificación se abrirá el próximo mes de mayo y la licitación se hará a finales de este 2026, dijo en una conferencia de prensa la administradora de la Asep, Zelmar Rodríguez Crespo.

Rodríguez lanzó este lunes el ‘micrositio’ web o portal en el que las empresas interesadas hallarán la información del mercado de telefonía móvil celular Panamá y demás datos sobre las condiciones del país con el fin de avanzar con el proceso de licitación este mismo año, indicó el organismo en un comunicado.

«Estamos facilitando el acceso a las normativas legales del sector de telecomunicaciones, así como toda la información y documentación general sobre el proceso de licitación que llevaremos a cabo este año», indicó el comunicado de la Asep.

Según las estadísticas de la Asep correspondientes a 2025, Panamá cuenta con más de cinco millones de líneas activas, de las cuales cuatro millones (79 %) corresponden al sector de prepago, mientras que un millón (21 %) al de pospago.

El anuncio de la Asep tiene lugar después de que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de Panamá ordenó a mediados de este mes suspender de manera provisional un aumento en las tarifas de la telefonía móvil, un servicio que ofrecen las únicas dos empresas del sector, Tigo Panamá y Cable & Wireless Panamá.

Esta medida fue dictada por la Acodeco mientras investiga a ambas empresas por la supuesta comisión de prácticas monopolísticas absolutas «al momento de realizar aumentos de precios y modificaciones en los planes de telefonía celular».

En 2022 se concretó la fusión Cable & Wireless Panamá S.A. (CWP), una empresa mixta subsidiaria de Liberty Latin America LTD, y Claro Panamá, de América Móvil SAB de C.V., una transacción que involucró unos 200 millones de dólares, lo que dejó el mercado panameño con solo tres operadores: Más Móvil (C & W), Tigo y Digicel.

Ante ese escenario, Digicel Panamá, filial del Digicel Group, solicitó su liquidación voluntaria, que fue autorizada en marzo de 2022 por la Acodeco, y la empresa cerró operaciones en marzo de 2024, tras quedar desierta la licitación para explotar este servicio que había sido abierta en enero de 2023 por la Asep. EFE

gf/mt/gpv