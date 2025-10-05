Panamá derrota a Puerto Rico y conquista el Panamericano Sub-23

2 minutos

La Chorrera, 4 oct (EFE).- La selección de Panamá conquistó este sábado el torneo Panamericano Sub-23 de béisbol tras vencer por 4-1 a la de Puerto Rico.

El conjunto local, que hoy conectó 10 imparables, abrió el camino hacia al título en la cuarta entrada con una anotación de Edwin Hidalgo, impulsado por un sencillo de Héctor Rayó.

En el quinto capítulo, con dos ‘outs’ en la pizarra, Panamá fabricó tres carreras más gracias a las llegadas al plato de Eduardo Tait, Hidalgo y Germain Ruiz, para sentenciar el compromiso.

Puerto Rico descontó en la alta del sexto tramo cuando Luis González cruzó el plato tras un imparable de Edrick Félix.

La ofensiva panameña estuvo respaldada por una brillante labor monticular de Adriel González, quien lanzó la ruta completa.

El tirador derecho solo permitió cuatro imparables aislados, concedió tres boletos, ponchó a siete rivales y se acreditó su segunda victoria del certamen. La derrota fue para el abridor boricua Ramón Rodríguez, que en dos entradas de labor toleró tres incogibles y recetó tres ponches.

Los más destacados en la ofensiva canalera fueron Edwin Hidalgo, de 3-2 con dos anotadas, y Germain Ruiz, de 3-2 con un doble, dos impulsadas y una anotada.

Por Puerto Rico sobresalieron Luis González (3-1, una anotada), Edrick Félix (3-1, una empujada), Jan Reyes (3-1) y Gilberto Torres (3-1).

En el duelo por la tercera plaza, Cuba derrotó por 5-4 en ‘extrainnings’ a México y se quedó con el tercer puesto, que le garantizó el último cupo al Mundial de la categoría.

El triunfo fue para Yuniel Batista, tercer lanzador utilizado por los cubanos, mientras que la derrota recayó en el relevista mexicano Fausto Hernández.

A la ofensiva, Raidel Sánchez brilló por Cuba al irse de 4-2 con tres carreras impulsadas, mientras que por México destacó Manuel Urias, de 4-1 con dos empujadas. EFE

rao/hbr

(foto)