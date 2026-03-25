Panamá mantendrá tarifas del transporte público, luz y gas a pesar del alza de la gasolina

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Ciudad de Panamá, 24 mar (EFE).- El Gobierno de Panamá anunció este martes que se mantendrán las tarifas del MetroBus -principal sistema de transporte público de la Ciudad de Panamá-, el Metro, la electricidad y el gas de uso doméstico, pese al alza de la gasolina por la guerra en Oriente Medio.

La medida, anunciada tras una reunión del Gabinete (Consejo de Ministros), es parte de «una serie de acciones con la finalidad de llevar soluciones a la población y a diferentes sectores productivos y comerciales del país», en un esfuerzo por minimizar el impacto del alza de los combustibles, que se venden a más de cuatro dólares el galón a raíz del conflicto internacional.

La determinación de mantener la tarifa del pasaje de los sistemas de transporte Metro y MetroBus (0,25 a 0,75 dólares), sostener la estabilización tarifaria en la electricidad y el subsidio al gas licuado en despacho de 25 libras (4,37 a 6,90 dólares), va dirigida a «cubrir la necesidad de los que más hacen uso de estos», dijo el ministro panameño de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó el Gobierno.

«Hemos tomado esta decisión a pesar del aumento de los costos, ante esta crisis energética global, la cual hemos estado monitoreando y siguiendo de cerca desde su inicio», indicó Chapman, según un comunicado oficial.

A la par de ello, Chapman anunció la creación de una comisión de alto nivel que dará «seguimiento y buscará soluciones y alternativas ante esta coyuntura».

También se anunciaron acciones para mitigar los aumentos al transporte público de pasajeros y el transporte de alimentos, tanto terrestre como marítimo, incluido el sector de la pesca artesanal, así como para «evitar la especulación contra los consumidores, y otras para contener el costo de los fertilizantes».

«El Gobierno Nacional tendrá que redirigir recursos para continuar apoyando estos medios de transporte y que no haya incremento en los pasajes de ninguno», subrayó Chapman, quien adelantó que se reunirán con dirigentes de gremios del sector transporte colectivo y selectivo, para escuchar sus posiciones e inquietudes.

En cuanto al sector público, se informó de un programa de ajuste y racionamiento del uso de vehículos oficiales, así como incentivar la posibilidad de teletrabajo en los sectores privado y público.

El precio del combustible es «dinámico», dijo Chapman, y se «revisará de forma permanente».

De continuar al alza, «se podría tomar acciones en el sector público, como escalonar horarios de trabajo y tomar vacaciones acumuladas, todas con el fin de reducir la movilidad de personas», remarcó el titular de la cartera de Economía.

El Ejecutivo ha descartado, al menos en un primer momento, aprobar algún tipo de subsidio y este viernes pasado las autoridades de transporte reiteraron que los taxistas y los buses fuera del sistema de metrobús no tienen autorización para ajustar las tarifas. EFE

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