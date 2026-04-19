Papa León XIV visita sitio sagrado para católicos de Angola

afp_tickers

3 minutos

El papa León XIV celebrará el domingo una misa al aire libre y visitará uno de los sitios más sagrados del sur de África, en su primer día completo en Angola.

León llegó el sábado al país lusófono en la tercera escala de su gira por cuatro países africanos.

En una reunión con el presidente Joao Lourenco y otras autoridades se pronunció contra el «sufrimiento» y los «desastres» sociales y ambientales causados por la explotación descontrolada de los recursos naturales.

Esos comentarios retomaron los ejes centrales de su gira de 11 días, durante la cual ha denunciado con dureza la corrupción y el saqueo de los recursos del continente.

La gira comenzó el lunes en Argelia, pero se vio eclipsada por una disputa verbal con el presidente estadounidense Donald Trump, quien criticó al papa como «débil» por pedir el fin del conflicto en Oriente Medio.

León afirmó el sábado en el avión de Camerún a Angola, que lamentaba que algunos de sus comentarios durante su gira a África han sido interpretados como una respuesta a las críticas de Trump.

Como ejemplo citó su referencia a los «tiranos» durante uno de sus discursos en Camerún, y aseguró que ese discurso fue escrito antes de los comentarios de Trump.

– La ruta de los esclavos –

Se espera que decenas de miles de personas acudan a ver a León en la misa del domingo en Kilamba, en las afueras de Luanda.

Posteriormente viajará 110 kilómetros en helicóptero al pueblo de Muxima, un sitio de peregrinaje en Angola donde hay una iglesia de 300 años al lado de un río que fue una importante ruta para el comercio de esclavos.

El templo, con una estatua de la Virgen María conocida como «Mamá Muxima», atrae a unos dos millones de peregrinos cada año y se esperan grandes multitudes para saludar allí al papa.

Los colonos portugueses de Angola construyeron esa iglesia para bautizar a los esclavos antes de trasladarlos por el río Kwanza al Atlántico y luego a las Américas.

El gobierno emprendió un proyecto multimillonario para construir una basílica, viviendas y servicios públicos en el pueblo.

La iniciativa desató críticas a las prioridades de gastos del gobierno, en un país rico en recursos como petróleo y diamantes, pero marcado por la pobreza y la desigualdad.

«El papa llega a Angola con plena conciencia de la realidad que enfrenta nuestro país, en especial en lo que se refiere a las marcadas asimetrías y desigualdades sociales, que también surgen de la distribución desigual de la riqueza», declaró a la AFP el abogado católico Domingos das Neves.

«Naturalmente el papa no puede dejar de abordar la cuestión de la justicia social en sus declaraciones oficiales durante su visita pastoral a nuestro país», agregó.

La pobreza fue señalada como una de las causas de una ola de saqueos en julio del año pasado, cuando unas 30 personas murieron en la represión policial.

Analistas indicaron que el tumulto evidenció la insatisfacción con el partido socialista MPLA, de Lourenco, en el poder desde la independencia en 1975.

El lunes, el papa deberá recorrer más de 800 kilómetros desde la capital para visitar un hogar de ancianos en Saurimo y celebrar otra misa antes de partir la mañana siguiente.

Posteriormente irá a Guinea Ecuatorial, el destino final de la gira de 18.000 kilómetros por el continente.

str-br-cmk-fal/sbk/mas/meb