Paraguay confirma la presencia de siete presidentes en la cumbre del Mercosur

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Asunción, 25 jun (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, confirmó este jueves que siete presidentes latinoamericanos asistirán la semana entrante a la Cumbre del Mercosur, entre ellos los mandatarios de los cuatro de los países fundadores del bloque, así como Rodrigo Paz de Bolivia, Daniel Noboa de Ecuador y José Antonio Kast de Chile.

«Confirmaron su presencia 7 jefes de Estado: los 5 de los estados parte del Mercosur, más el presidente José Antonio Kast de Chile y el presidente Daniel Noboa de Ecuador», dijo Ramírez durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial paraguaya.

Con la declaración, Ramírez ratificó la presencia de los gobernantes Javier Milei (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), el anfitrión paraguayo Santiago Peña, Yamandú Orsi (Uruguay) y Rodrigo Paz, de Bolivia, una nación con estatus de miembro pleno al Mercosur, que atraviesa por un periodo de adaptación de su marco legal al bloque.

Asimismo, asistirán a la Cumbre en la ciudad de Luque, cercana a la capital paraguaya Asunción, los cancilleres de Colombia, Chile y Panamá, estados asociados al Mercosur.

«Participarán, además, como invitados especiales, el ministro de Estado de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos (Thani bin Ahmed Al Zeyoudi), el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago (Sean Sobers), el ministro federal de Asuntos Exteriores de Alemania (Johann Wadephul) y el primer vicepresidente del Senado de Uzbekistán (Sodiq Safoyev)», agregó Ramírez.

Ramírez también dijo que a la cumbre, en la que su país entregará la Presidencia pro tempore del ente de integración a Uruguay, acudirá una delegación de 30 empresarios de Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Chile, que explorarán «oportunidades comerciales y de inversiones» en Paraguay. EFE

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