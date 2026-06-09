Paraguay deroga normas que fijaban bajas tarifas de energía para empresas de alto consumo

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Asunción, 9 jun (EFE).- El Gobierno de Paraguay derogó este martes dos decretos que fijaban bajas tarifas eléctricas como incentivo para la instalación en el país de las llamadas industrias convergentes, conocidas por su alto consumo de energía, aunque confirmó la vigencia de un contrato con la firma británica Atome, motivo de una protesta de trabajadores esta jornada.

En una conferencia de prensa, el ministro del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, informó que el mandatario paraguayo, Santiago Peña, tomó la decisión «de dejar sin efecto» los decretos 5860 y 5861 de abril pasado, dirigidos a industrias convergentes, que incluyen sectores como la inteligencia artificial o los centros de datos.

«Esta decisión representa una directriz para que la Ande (Administración Nacional de Energía) cumpla la compleja misión estratégica de, por un lado, equilibrar sus finanzas y fortalecerse y, por el otro, mantener una competitividad y condiciones necesarias para poder atraer industrias», agregó Giménez.

El funcionario compareció ante periodistas junto al presidente de la estatal eléctrica, Félix Sosa, y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, horas después de que trabajadores de la Ande protestaran contra la concesión de tarifas preferenciales a la empresa británica Atome, que prevé inaugurar en 2028 una planta de fertilizantes ecológicos en suelo paraguayo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Ande (Sitrande), Adolfo Villaba, afirmó a periodistas que «unos cuantos vendepatrias» dentro del Gobierno paraguayo venderían energía con «un contrato de privilegio» a Atome.

Villalba advirtió que los decretos buscaban beneficiar a Atome con una tarifa de energía de 30 dólares por megavatio/hora durante un periodo de 15 años, mientras que la «tarifa técnica» de la Ande asciende, según dijo, a unos 44 dólares por megavatio hora.

Pero el presidente de la Ande señaló que Atome firmó un contrato en 2022 y que su tarifa eléctrica de «aproximadamente 33 dólares» continúa, pese a la derogación de los decretos.

«La empresa Atome no tiene contrato firmado con estos decretos (5860 y 5861), es decir, continúa con el mismo contrato. La tarifa establecida es de 33 dólares aproximadamente por megavatio / hora en 220 kV», apuntó Sosa.

Tras conocer la derogación de los decretos, el secretario general de Sitrande dijo sentirse satisfecho, si bien señaló que aún debe conocer todos los detalles antes de que el gremio fije una posición oficial al respecto. EFE

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