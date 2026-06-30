Paraguay echa a Alemania del Mundial, Martinelli mete a Brasil en octavos

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Paraguay dio la primera gran sorpresa del Mundial al eliminar en los penales a Alemania este lunes en una jornada en la que Brasil mantiene el sueño del hexacampeonato gracias a un gol de Gabriel Martinelli en el descuento.

En la segunda jornada de diceiseisavos del Mundial jugaban las dos selecciones con más estrellas en el corazón (de las que están presentes en Norteamérica): la cara fue para Brasil y la cruz para Alemania.

La gesta de la Albirroja tiene un nombre: Orlando Gill. El joven portero del San Lorenzo argentino (26 años) fue un muro para los germanos y lo detuvo casi todo. Sólo recibió el gol del 1-1 marcado por Kai Havertz en la segunda parte (54′).

Encajó otro, ya en la prórroga, la primera en este Mundial, pero el árbitro, el marroquí Jalal Jayed invalidó la anotación a instancias del VAR por falta de Waldemar Anton a Gill antes de que Jonathan Tah cabecease a la red.

– Gill decisivo –

Julio Enciso, la gran figura de la selección sudamericana, adelantó a los guaraníes antes de llegar al descanso (42′).

En la tanda decisiva, Gill detuvo los penales de Havertz y Nick Woltemade y Tah mandó la pelota a las nubes, antes de que José Canale marcase el último lanzamiento ante el júbilo de los paraguayos presentes en Foxborough, en inferioridad numérica ante los alemanes.

«Es un privilegio, eliminamos a un campeón. Va dedicado para todo el pueblo paraguayo», declaró Gill a la televisión.

Alemania, que cayó en la fase de grupos en 2018 y 2022, vuelve a quedar prematuramente fuera del Mundial, en lo que debería ser la despedida definitiva de la Mannschaft del arquero Manuel Neuer, de 40 años y último superviviente del último título, en Brasil 2014.

Paraguay ya espera rival en octavos: será la Francia de Mbappé o Suecia.

– Remontada auriverde –

Antes, en Houston, Brasil se clasificó, pero tuvo que sufrir mucho, porque Japón, fiel a su estilo, luchó hasta el final e incluso se adelantó en el marcador tras una pérdida de balón de Danilo y un disparo ajustado de Kaishu Sano (29′).

Durante casi media hora, la sombra de la eliminación sobrevoló sobre el equipo entrenado por Carlo Ancelotti, pero sin hacer un juego excelso logró dar vuelta el marcador.

Casemiro, que había realizado una primera parte horrible, empató de un cabezazo casi a la hora de juego y en el añadido llegó el gol liberador del delantero del Arsenal (90+5′).

Los nipones se hicieron el harakiri con una pérdida de pelota en la frontal del área; el balón llegó a Bruno Guimaraes y éste asistió a Martinelli que marcó de disparo cruzado.

«Merecíamos ganar», declaró Carlo Ancelotti. «El equipo no perdió la paciencia» y «al final, las cosas salieron bien», añadió el técnico.

El revulsivo para la Canarinha fue el joven Endrick, que entró tras el descanso, mientras que Neymar no jugó un solo minuto.

Brasil luchará por el pase a cuartos contra la Noruega de Erling Haaland o la Costa de Marfil de Yan Diomandé.

La segunda jornada de dieciseisavos cerrará con un choque que perfectamente pudo haber sido una pugna de cuartos de final: Países Bajos vs Marruecos en Monterrey.

– Un duelo que pudo ser de cuartos –

Empeñado en que la Naranja Mecánica por fin pruebe la manzana prohibida que se le ha escapado en tres finales (1974, 1978, 2010), Ronald Koeman desafiará a unos Leones del Atlas que han roto varios techos de cristal en los últimos años.

El entrenador neerlandés cuenta a su favor con una potente delantera que anotó diez goles en los tres partidos de la fase de grupos, una cifra solo igualada por Alemania y Francia.

Pero atención porque al frente están Achraf Hakimi y compañía, las caras más lúcidas del fútbol africano en la actualidad luego de su histórico cuarto puesto en Catar 2022.

Marruecos cuenta con sangre neerlandesa en su plantilla, particularmente los defensas Noussair Mazraoui y Anass Salah-Eddine y el centrocampista Sofyan Amrabat.

«Ellos son de Marruecos antes que nada y van a vencer en el partido», dijo el entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi, sobre un duelo cuyo vencedor enfrentará a Canadá.

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