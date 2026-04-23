Paraguay recibe a 16 migrantes desde EE.UU. tras acuerdo para su retorno a sus países

2 minutos

Asunción, 23 abr (EFE).- Un grupo de 16 migrantes no admitidos por EE.UU., entre ellos de nacionalidad española, llegó este jueves a Paraguay como parte de un acuerdo entre Asunción y Washington para su estadía transitoria en suelo paraguayo antes de su regreso a sus países, informó la Dirección Nacional de Migraciones.

Entre los migrantes también se encuentran ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y República Dominicana, declaró el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, a la radio ABC Cardinal.

Los extranjeros, todos mayores de edad, arribaron en un vuelo chárter al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, a las 00.20 hora local (03.20 GMT), agregó.

El funcionario explicó que la llegada de los migrantes está contemplada en un memorándum de entendimiento suscrito con Estados Unidos en febrero pasado, que, aseguró, convirtió a Paraguay en un país «de retorno seguro».

Kronawetter detalló que los migrantes «no tienen antecedentes ni en su país de origen, ni en Interpol, ni en Estados Unidos» y manifestaron a su llegada su intención de volver «lo antes posible» a sus naciones.

En un comunicado, la Dirección Nacional de Migraciones indicó que este proceso contará con el acompañamiento de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), en lo relativo a la «asistencia inicial, estadía transitoria y proceso de retorno voluntario asistido» de los migrantes.

En la víspera, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, comunicó que 9 de los 25 migrantes que su país esperaba recibir fueron inadmitidos por no cumplir con los requisitos establecidos.

Ramírez aseguró que el convenio entre ambos países estipula que pueden llegar a Paraguay «un máximo de 25 personas por mes», que sean hispanoparlantes y cuenten con el aval de las autoridades locales.

Estados Unidos y Paraguay firmaron en agosto pasado un Acuerdo de Tercer País Seguro con el que Washington podrá remitir a la nación suramericana casos de personas que soliciten refugio.EFE

nva/lb/ajs