Parlamentarios de 7 países apoyan narrativa de fraude en elecciones presidenciales de Perú

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Lima, 2 jun (EFE).- Un grupo de parlamentarios de derecha y ultraderecha de España, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Honduras y Uruguay llegó a Lima para respaldar la narrativa de fraude que sostiene sin pruebas concretas el excandidato ultraderechista Rafael López Aliaga y las acciones legales del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Esta delegación manifestó su preocupación por las graves incidencias sucedidas en la jornada electoral del pasado 12 de abril, donde hubo grandes retrasos en la apertura de colegios por falta de material electoral en Lima, principal bastión electoral de López Aliaga, quien fue alcalde de la capital peruana hasta que renunció para ser candidato presidencial y sustituido por Reggiardo.

Esto llevó a López Aliaga a denunciar un supuesto fraude en su contra, tras quedar fuera de la segunda vuelta por apenas 21.000 votos por debajo del izquierdista Roberto Sánchez, por lo que demandó que se hiciera una nueva jornada suplementaria de votaciones para el millón de electores que, según él, se quedaron sin votar en la capital.

Mientras, Reggiardo interpuso demandas para anular los informes y disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que validaron los resultados, aceptados por las principales misiones de observación internacional al concluir que la elección fue creíble y transparente, sin que esas incidencias tuvieran efecto en el resultado final.

«Esta es una importante misión que viene al Perú, porque hay preocupación sin duda, de países iberoamericanos, respecto a lo que sucedió el 12 de abril en nuestra ciudad capital», señaló Reggiardo, del partido ultraderechista Renovación Popular, al agradecer el apoyo recibido de parlamentarios.

Este martes, en una conferencia realizada en el Palacio Municipal, los legisladores internacionales manifestaron su respaldo a las acciones legales impulsadas por el alcalde en defensa del derecho al voto y manifestaron «su profunda preocupación por las graves irregularidades» registradas durante la primera vuelta.

El alcalde también calificó de «lamentable» que las autoridades electorales «no han hecho su trabajo de forma eficiente».

«Venimos aquí para denunciar de forma clara, rotunda y categórica que se ha privado del derecho al sufragio a más de un millón de limeños. Lo que está en riesgo es la propia legitimidad democrática», señaló el diputado español Ignacio Hoces, del partido de ultraderecha Vox.

Por su parte, el diputado español del mismo partido Alberto Rodríguez reiteró que las instituciones competentes tienen la responsabilidad de emitir una decisión dentro de los plazos necesarios o sino, «el daño que se hará a esta nación será irreparable».

«Hoy nos enfrentamos al atropello flagrante a un derecho fundamental, a una obligación fundamental de cualquier habitante de la República y de cualquier ciudadano, que es ejercer el derecho al voto», afirmó el diputado chileno del Partido Nacional Libertario Pier Karlezi.

En la conferencia, también participaron la parlamentaria colombiana Carol Borda, el diputado hondureño Frank Alley, la diputada boliviana Milka Rojas, el diputado argentino Nahuel Sotelo y la diputada uruguaya Carolina Batista, quienes se sumaron a las expresiones de respaldo en defensa del derecho al sufragio y la transparencia electoral.

Durante su agenda desarrollada en la ciudad de Lima, la delegación internacional se reunió con la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el Tribunal Constitucional y con la Cámara de Comercio de Lima. EFE

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