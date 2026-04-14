Parlamento de Ecuador aprueba acuerdo comercial con Corea del Sur con rechazo de correísmo

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Quito, 14 abr (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este martes el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica (SECA) firmado en septiembre pasado entre el país andino y Corea del Sur, pese al rechazo del correísmo, el principal partido de oposición al Gobierno del presidente Daniel Noboa.

El instrumento, que deberá ser ratificado por el mandatario antes de su entrada en vigencia, recibió 83 votos a favor, frente a los 57 en contra, que incluyó a los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017), y a dos de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena.

La RC dijo en un comunicado que el acuerdo profundiza un modelo «primario exportador» y de dependencia, que beneficia a unos pocos y que puede afectar la soberanía productiva del país.

Este acuerdo, que ya contaba con el aval de la Corte Constitucional, permitirá que el 98,8 % de la oferta exportable ecuatoriana pueda ingresar con arancel cero de forma inmediata en productos como el camarón (langostino), y de manera progresiva otros como el banano, según explicó durante el debate la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo, quien presentó una moción para aprobarlo.

Esto, añadió la asambleísta, impulsará las exportaciones no petroleras, la producción y el empleo.

El acuerdo contiene 23 capítulos sobre comercio de bienes y servicios, comercio electrónico y propiedad intelectual, además de mecanismos de protección para sectores sensibles, con plazos de hasta 15 años para su adaptación.

Jaramillo sostuvo que el acuerdo no se limita al ámbito comercial, sino que representa la entrada de Ecuador en un mercado como el surcoreano, de más de 51 millones de consumidores.

Sus defensores también señalaron que permitirá a Ecuador reducir la desventaja frente a países de la región como Chile, Perú y Colombia, que ya cuentan con acceso preferencial al mercado surcoreano.

El embajador de Corea del Sur en Ecuador, Jae Hyun Shim, destacó que el SECA permitirá profundizar la cooperación en áreas estratégicas como tecnología, políticas públicas y desarrollo institucional, fortaleciendo una alianza integral y posicionando a ambos países como socios confiables en un contexto internacional cambiante.

Mientras que el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Jaramillo, dijo en un mensaje en su cuenta de la red social X que la aprobación del acuerdo en el Legislativo «se traduce en más inversión, más empleo y más crecimiento para el país».

El esquema de desgravación arancelaria, según indicó la Asamblea en un comunicado, busca compatibilizar la apertura comercial con la protección de sectores sensibles como lácteos, arroz, maíz, proteínas animales, textiles y calzado, mediante una adaptación progresiva. EFE

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