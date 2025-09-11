Partido Colorado de Paraguay expresa su «apoyo total» a Peña al celebrar 138 aniversario

2 minutos

Asunción, 11 sep (EFE).- El líder del gobernante Partido Colorado, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), afirmó este jueves que esa fuerza política, que hoy celebra el 138 aniversario de su fundación, mantiene su «apoyo total» al gobernante de Paraguay, Santiago Peña, de quien, aseguró, están orgullosos «todos los buenos paraguayos».

«Quiero reafirmar que el Partido Colorado sigue brindando su apoyo total al presidente de la república, Santiago Peña, y lo hará mientras nos siga mostrando capacidad. A veces tenemos vergüenza decir que apoyamos a alguien. Públicamente, todo el apoyo. Ayer eras una ilusión, hoy sos, realmente, un sueño hecho realidad», dijo Cartes dirigiéndose al gobernante, uno de los invitados a la ceremonia.

Los dirigentes del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR) conmemoraron su aniversario con un acto en un parque en Asunción dedicado al militar y expresidente Bernardino Caballero (1880-1886), fundador de la fuerza política el 11 de septiembre de 1887.

En la ocasión, se inauguró una estatua dedicada al histórico líder político.

Cartes también destacó que el partido oficialista tiene registrados a 3.311.569 militantes empadronados en el país, donde, según el Censo del 2022, hay 6,1 millones de habitantes.

En un discurso, Peña, quien integra la facción Honor Colorado que encabeza Cartes, destacó que el «sentimiento colorado» fue lo que llevó al pueblo paraguayo a defender la patria en la «guerra grande» librada contra Argentina, Brasil y Uruguay, entre 1864 y 1870.

«El nacimiento del Partido Colorado en 1887 es simplemente la formalización de un sentimiento que por mucho más de 138 años los paraguayos hemos sentido», sostuvo el mandatario.

«La identidad del Partido Colorado es la identidad de Paraguay», subrayó.EFE

ja/lb/cpy

(foto)