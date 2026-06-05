Pashinián cierra campaña electoral armenia enfrentado a oposición y a una amenazante Rusia

5 minutos

Beatriz Arslanián

Ereván, 5 jun (EFE).- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, cerró este viernes con un multitudinario mitin la campaña electoral más tensa que se recuerda en la corta historia del país caucásico, debido a las presiones de Rusia, que se opone tanto a su reelección como a su acercamiento a la Unión Europea (UE).

Durante el acto en la Plaza de la República, el último antes de las legislativas del próximo domingo, un exaltado Pashinián llamó a los armenios a «poner de rodillas» al que llamó a su formación ‘partido de la guerra’ y a aquellos que trabajan para potencias extranjeras y oligarcas.

El líder armenio, que llegó al poder en la Revolución de Terciopelo de 2018, propone hacer las paces con Azerbaiyán y Turquía, adaptarse a la nueva realidad regional y contribuir a que Armenia se convierta en un «cruce de caminos para la paz» en el Cáucaso Sur.

Mientras, la oposición intentó durante la campaña capitalizar el descontento de una parte de la sociedad tras la pérdida a manos de la vecina Azerbaiyán de la región de Nagorno Karabaj en 2023.

En esa línea, el empresario Samvel Karapetián, líder del partido Armenia Fuerte y bajo arresto domiciliario, acusó al gobierno de hacer demasiadas concesiones a Bakú, como al permitir el supuesto asentamiento en territorio armenio de 300.000 azerbaiyanos.

Pashinián anuncia próxima detención de opositores

Pashinián, cuya reelección es apoyada por EE.UU. y la UE, no dudó en ordenar hoy desde la tribuna que las fuerzas de seguridad encarcelen «en cuestión de horas» a todos aquellos que hayan intentado falsificar las elecciones y pagar sobornos a cambio de votos.

En particular, demandó que «justo después de las elecciones, en un plazo corto de tiempo, (el expresidente y opositor) Robert Kocharián sea arrestado y comparezca ante los tribunales».

También tuvo palabras contra Karapetián, el candidato del Kremlin, a quien acusó de promover campañas de desinformación y de intentar beneficiarse del voto del miedo al generar una supuesta amenaza azerbaiyana.

Llamó a los armenios a votar en masa con el fin de revalidar la mayoría que necesita el gobierno para reformar la Constitución y firmar el ansiado tratado de paz con Azerbaiyán, con el que un preacuerdo ya fue suscrito el pasado año en la Casa Blanca.

El acto electoral fue una demostración de fuerza del partido gobernante, Contrato Cívico, ya que fue el acto más numeroso de toda la campaña. Los simpatizantes portaban camisetas con ellema del partido ‘Defiende la paz’, el mapa del territorio de Armenia y el gesto de un corazón con las manos.

Los otros dirigentes que participaron en el mitin defendieron la «Armenia Real», es decir, dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas, en contraste con las reivindicaciones históricas de la oposición nostálgica.

La oposición no se da por vencida

En otro mitin de cierre de campaña horas antes, Kocharián -que dirigió el país entre 1998 y 2008-, no se dio por vencido y aseguró que «la oposición tiene muchas oportunidades de derrotar conjuntamente al gobierno actual».

Kocharián -que a sus 71 años lidera una coalición bajo el lema ‘Juntos podemos’- se dirigió a sus partidarios en el complejo deportivo Dinamo, donde recordó que durante su mandato no hubo ninguna guerra ni se produjeron bajas entre las filas del Ejército.

«Estas son unas elecciones sobre si Armenia seguirá siendo en esencia un Estado armenio. Esa es la gran pregunta de estas elecciones. Nosotros defendemos o traicionamos nuestra historia, identidad y sistemas de valores», proclamó.

Añadió que esta elección «va sobre si Armenia conservará su soberanía o se convierte en un apéndice turco y cumplirá su voluntad».

A su vez, calificó la votación del domingo como «una de las más sucias y vergonzosas de la historia de Armenia» y culpó de ello a las autoridades por las numerosas detenciones de políticos y activistas.

Movilizar a los indecisos

La oposición ha intentado en las últimas semanas movilizar a un electorado -2,5 millones- que llega a las urnas dividido y con un elevado número de indecisos. Con todo, los sondeos otorgan al partido de Pashinián en torno al 30 % de los votos, frente al aproximadamente 10 % de la principal formación opositora, Armenia Fuerte.

Por el momento, se desconoce cómo las presiones rusas en forma de sanciones a las importaciones armenias y demanda de que Ereván celebre un pronto referéndum sobre el posible ingreso en la UE, influirán en la votación.

A la tensión de la campaña han contribuido las denuncias de persecución política, los arrestos y una fuerte confrontación mediática, que quedó de manifiesto en los debates televisivos, el último de los cuales tuvo lugar el jueves, marcado por la agresividad y los reproches.

Este viernes se produjeron varios heridos cuando una camioneta se llevó por delante a varias personas que asistían a un mitin opositor, mientras un partido minoritario se dirigió a la Comisión Electoral Central para que impidiera concurrir a las elecciones a Armenia Fuerte. EFE

ba-mos/rcf

(Foto) (Vídeo)