Pashinián rechaza un pronto referéndum sobre la UE y critica sanciones políticas de Rusia

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Ereván, 2 jun (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, rechazó este martes la demanda de celebrar un pronto referéndum sobre el ingreso en la Unión Europea (UE) y criticó las sanciones rusas contra las importaciones del país caucásico que consideró “políticas”.

“Primero debemos ser candidatos o debemos dirigirnos oficialmente a la UE para el ingreso. Mientras eso no ocurra, no habrá referéndum”, dijo Pashinián a la prensa en el marco de un acto electoral.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y los otros líderes de la Unión Económica Eurasiática (UEE) -Kazajistán, Bielorrusia y Kirguistán- exigen a Armenia la convocatoria cuanto antes de un referéndum para elegir entre esa organización y la UE.

No obstante, Ereván replicó que, aunque haya promulgado una ley sobre el futuro acceso a los Veintisiete, no tiene intención por el momento de abandonar la UEE, por lo que consultar a la población no tiene sentido.

A su vez, Pashinián, que habló el lunes con Putin sobre dicho asunto, criticó las prohibiciones impuestas por Moscú a las importaciones armenias, que incluyó el lunes a los albaricoques, cerezas y uvas.

“En lo que respecta a los aspectos fitosanitarios, es muy importante la calidad de los productos que se suministran a los países de la UEE. Pero en estos momentos esto se está politizando”, dijo.

Consideró que dichos pasos son “incorrectos”, ya que acaban perjudicando a la propia organización, justo cuando su imagen había mejorado entre los armenios.

“Si se introducen restricciones, eso creará una imagen negativa entre los ciudadanos armenios (…) Yo creo que el mejor paso ahora es renunciar a toda clase de limitaciones”, señaló.

En cuanto a las críticas de las autoridades rusas, que ya han prohibido la importación de flores, verduras, vino, coñac, fresas, pescado y agua mineral, respondió que su país “está mejorando la calidad del control fitosanitario”.

Además, Moscú amenazó a Ereván con suspender las exportaciones de gas y petróleo en vísperas de las elecciones legislativas de este domingo, en las que Pashinián buscará la reelección.

Según los expertos, estas sanciones rusas pueden ir en beneficio del líder armenio y en contra de sus rivales, algunos de ellos apoyados por Moscú.

La Unión Europea y el presidente de EE.UU., Donald Trump, han apoyado abiertamente la reelección de Pashinián, que congeló en su momento la participación de su país en la alianza militar postsoviética. EFE

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