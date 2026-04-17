Patronal eléctrica UE pide descartar excepción ibérica y tope al gas para abaratar energía

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Bruselas, 17 abr (EFE).- La patronal europea de las compañías eléctricas, Eurelectric, llamó este viernes a la Unión Europea (UE) a descartar soluciones como la «excepción ibérica» o el tope al precio del gas para reducir los precios de la energía, al considerar que distorsionan el mercado único y apenas benefician a los consumidores.

«Propuestas como los topes al precio del gas o las subvenciones aplicadas en la Península Ibérica en 2022 corren el riesgo de hacer más daño que bien: distorsionan en gran medida el mercado interior y, en última instancia, aportan un beneficio mínimo a los consumidores», aseguró Eurelectric en un comunicado.

Esa plataforma empresarial emitió, en cambio, una serie de recomendaciones que, a su juicio, sí ayudarían a reducir los costes energéticos a corto y largo plazo, en vísperas de que la Comisión Europea presente el próximo miércoles 22 de abril un plan para reducir costes y volatilidad a corto plazo, pero preservando las señales de inversión a largo plazo necesarias para descarbonizar la economía.

Los remedios de «alivio inmediato» que propone Eurelectric se centran en que los Estados miembros reduzcan impuestos a la electricidad, trasladen la carga fiscal a los combustibles fósiles y ajusten las tarifas de red para desplazar la demanda eléctrica fuera de las horas punta.

La patronal eléctrica recomienda también apoyar a los consumidores industriales con los fondos recaudados a través del sistema ETS de comercio de CO2 y mediante ayudas de Estado para impulsar la industria limpia.

En cuanto a las soluciones «estructurales», Eurelectric aboga por acelerar la electrificación, ampliar los contratos a largo plazo de compraventa de electricidad para estabilizar los precios y acelerar el despliegue de fuentes de «generación eléctrica limpia y autóctona».

La plataforma sugiere también aumentar la flexibilidad y el almacenamiento para «reducir la exposición de Europa a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles». EFE

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