PayPal nombra al español Enrique Lores como su nuevo CEO

1 minuto

Nueva York, 3 feb (EFE).- El gigante de pagos digitales PayPal anunció este martes que el español Enrique Lores será su nuevo consejero delegado (CEO) desde el 1 de marzo con el objetivo de cambiar la estrategia de crecimiento de la empresa después de que las expectativas de crecimiento hayan decepcionado a los mercados.

Lores, exCEO de HP, reemplazará a Alex Chriss y durante la transición el director financiero de PayPal, Jamie Miller, será el consejero delegado interino.

El relevo se produce después de que PayPal reportara un beneficio e ingresos por debajo de lo esperado por los analistas, ante lo que la empresa dijo que el consejo de administración había decidido que «el ritmo de cambio y ejecución no estaba en línea» con lo esperado. EFE

jmr-lss