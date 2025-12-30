Peña llama a «solución pacífica» entre EE.UU. y Venezuela ante temores de incursión armada

Asunción, 30 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este martes que le «preocupa muchísimo» el incremento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, al tiempo que abogó por una solución pacífica para evitar que haya una incursión militar en el país petrolero.

«Me preocupa muchísimo, y le he transmitido al Gobierno americano nuestra preocupación de una incursión militar», dijo Peña, en respuesta a una pregunta sobre la situación en Venezuela, durante una rueda de prensa en la casa presidencial en Asunción.EFE

