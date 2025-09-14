The Swiss voice in the world since 1935

Pedro Sánchez expresa «orgullo» por las protestas propalestinas en la Vuelta a España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó el domingo que las protestas propalestinas que han marcado la Vuelta ciclista a España le llenan de «orgullo», mientras se esperan grandes manifestaciones para la etapa final de la carrera en Madrid.

Las protestas, dirigidas contra el equipo Israel-Premier Tech por la devastadora guerra en Gaza, interrumpieron varias etapas de una de las grandes vueltas ciclistas y llegaron a poner en duda que la carrera de 21 días pudiera completarse.

Los activistas propalestinos obligaron a acortar algunas etapas y, llegaron a provocar una caída al irrumpir en el recorrido, lo que provocó acusaciones de poner en peligro la seguridad de los ciclistas y dañar la imagen de España.

En sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto, Sánchez expresó su «reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas», pero también su «admiración, a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina».

«España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos», declaró en un mitin del Partido Socialista en Málaga.

Varios miembros del Gobierno de izquierdas apoyaron públicamente las protestas en un país donde el apoyo a la causa palestina es fuerte.

Los manifestantes rompieron el cordón de seguridad reforzado e intentaron bloquear la carretera durante la penúltima etapa en la sierra de Guadarrama, a las afueras de Madrid, el sábado, lo que obligó a los ciclistas a desviarse para evitarlos.

En cambio, el líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arremetió la «imagen tan bochornosa» que han dado los manifestantes.

«En lugar de ministros alentándolo, el Gobierno debería condenarlo, denunciarlo y evitarlo», escribió en la red social X.

Las autoridades reforzaron la seguridad para la etapa final del domingo en Madrid, que se acortó ligeramente y contará con 1.100 agentes de policía adicionales desplegados en la capital española.

