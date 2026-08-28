Pena de muerte suspendida para el exjefe del Partido Comunista en Hubei durante el covid

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Pekín, 28 ago (EFE).- Un tribunal chino condenó este viernes a pena de muerte suspendida durante dos años a Jiang Chaoliang, exjefe del Partido Comunista de China (PCCh) en la provincia de Hubei durante el inicio de la pandemia de covid-19, por aceptar sobornos por más de 746 millones de yuanes (unos 104 millones de dólares).

El Tribunal Popular Intermedio de Nanjing, en la provincia oriental de Jiangsu, privó además a Jiang de sus derechos políticos de por vida, ordenó la confiscación de todos sus bienes personales y dispuso que los activos obtenidos ilícitamente y sus rendimientos sean entregados al Tesoro estatal.

La sentencia establece que, una vez transcurridos los dos años de suspensión y conmutada la pena por cadena perpetua, Jiang permanecerá encarcelado de por vida sin posibilidad de reducción de condena ni libertad condicional.

Según el fallo, entre 1995 y 2025 Jiang aprovechó sus cargos en entidades financieras estatales y gobiernos provinciales para favorecer a empresas y particulares en operaciones empresariales, préstamos, adjudicación de proyectos y promociones laborales.

El tribunal tuvo en cuenta como atenuantes que confesó los delitos, aportó información sobre otros casos y devolvió las ganancias ilícitas, por lo que consideró que la pena de muerte no debía ejecutarse de forma inmediata.

Jiang, que fue gobernador de Jilin entre 2013 y 2016 y jefe del PCCh en Hubei entre 2016 y 2020, fue destituido de este último cargo en febrero de 2020, en las primeras semanas de la pandemia, en medio de las críticas por la gestión inicial del brote de coronavirus en Wuhan.

En China son habituales en grandes casos de corrupción las condenas a muerte suspendidas durante dos años, que suelen conmutarse por cadena perpetua si el condenado no comete nuevos delitos durante ese periodo.

Las penas de muerte sin suspensión son menos frecuentes en este tipo de casos y se reservan para supuestos considerados de extrema gravedad.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles y responsables de empresas estatales. EFE EFE

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