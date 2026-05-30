Perú destina 35 millones de dólares para comprar arroz a productores en paro

3 minutos

Lima, 30 may (EFE).- El Gobierno peruano aprobó un decreto de urgencia que ordena la compra de arroz directamente a los productores por 120 millones de soles (35 millones de dólares) y otros 50 millones de soles (14,7 millones de dólares) para la limpieza de los canales de riego, en respuesta a las demandas de ese sector que acata este sábado el sexto día de paro.

La Presidencia de la República informó este sábado que el decreto de urgencia, publicado en el diario oficial El Peruano, busca atender de manera inmediata la situación que atraviesa el sector arrocero, asegurar la colocación de la producción nacional y brindar apoyo directo a pequeños agricultores afectados por las distorsiones del mercado, el incremento de costos y la presión de los intermediarios en la cadena de comercialización.

El paro de los productores arroceros había bloqueado el tránsito en las principales carreteras de San Martín y Ucayali, en la Amazonía peruana, e impedía el traslado del material electoral para la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio, entre otras actividades.

La medida aprobada por el presidente interino José María Balcázar permitirá que el Estado compre arroz directamente a los productores comprendidos en los padrones determinados, bajo los mecanismos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

«De esta manera, se busca reducir la participación de intermediarios y garantizar una respuesta más efectiva frente a la coyuntura que afecta al campo», precisó la información oficial.

Asimismo, las disposiciones complementarias finales de la norma también autorizan hasta 50 millones de soles para financiar acciones de limpieza, descolmatación y mantenimiento de canales de riego, para mejorar las condiciones productivas de los agricultores y reducir riesgos en zonas agrícolas vulnerables.

El último viernes, los productores bloquearon la carretera Fernando Belaúnde Terry en el tramo comprendido entre el caserío La Victoria y el distrito de Rioja, en San Martín, así como la carretera Federico Basadre en Ucayali, que había provocado un embalse de 25 kilómetros de vehículos impedidos de circular, de acuerdo a los medios locales.

Los arroceros en protesta exigen al gobierno central el control de las importaciones de este producto, uno de los más consumidos en la dieta diaria, para recuperar el precio de este cereal en el mercado local.

Por su parte, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) pidió escuchar al agro, pero no paralizar al país, en un comunicado difundido en redes sociales.

Advirtieron que «paralizar el país no puede ser el camino» porque estas medidas perjudican a familias, trabajadores, transportistas y a los mismos productores, que dependen de cadenas de abastecimiento activas.

En tal sentido, invocaron al «diálogo efectivo» entre el Estado, los productores y los actores involucrados para identificar medidas concretas, sin postergar los problemas que afectan su competitividad.EFE

mmr/cpy