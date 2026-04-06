Perú entra en la semana de sus elecciones más complejas, con 35 candidatos presidenciales

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Lima, 6 abr (EFE).- Perú, un país que mantiene una crisis política al sumar ocho presidentes en solo diez años, entra desde este lunes en la semana decisiva de las elecciones más complejas de su historia, con un total 35 candidatos presidenciales y la creación de un Parlamento bicameral, bajo un clima donde la inseguridad por el auge del crimen organizado se ha vuelto la principal preocupación de los peruanos.

La incertidumbre marcará los días previos a la votación después de que haya entrado en vigor la prohibición de publicar en territorio nacional nuevas encuestas tras las difundidas en el último fin de semana, donde un grupo de candidatos está muy igualado mientras la cantidad de indecisos es todavía considerable.

Lo único garantizado hasta el momento es que la elección presidencial tendrá una segunda vuelta el domingo 7 de junio, ya que todos los candidatos están lejos de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera ronda para poder declarase ganadores.

Los últimos sondeos, publicados antes prohibición, mostraron en primer lugar de intención de voto, con un 14 %, a la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que se presenta por cuarta vez a la Presidencia tras haber perdido la segunda vuelta en las tres elecciones anteriores celebradas en 2011, 2016 y 2021.

A Fujimori le sigue un pelotón de seis candidatos, que encabeza con un 9 % el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos), una estrella de la televisión peruana que ha imitado a políticos durante los últimos 30 años y que ahora dio el salto a la arena política con la vítola de ‘outsiuder’.

Álvarez desbancó en los últimos días del segundo lugar al ultraderechista exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que aparece con alrededor del 8 % de intención de voto, tras haber estado al frente de los sondeos, motivo por el que ha comenzado a denunciar uh «fraude» sin presentar pruebas.

Después figuran, con entre el 6 % y el 4 %, el también exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Obras), el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que se presenta en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022); el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) y el candidato de centroizquierda Alfonso López Chau (Ahora Nación).

A partir de estas elecciones, Perú volverá a tener un Parlamento con dos cámaras (Senado y Congreso), después de que el actual Legislativo aprobara una reforma en la Constitución en contradicción con el referéndum celebrado en 2018, donde el ‘No’ ciudadano a esta cuestión se impuso con un 90,5 % de votos válidos.

El auge de la criminalidad ha hecho que la inseguridad lleve a la mayoría de candidatos de derecha a ofrecer promesas populistas como salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para aplicar la pena de muerte y jueces «sin rostro».

Mientras, el centro y la izquierda llaman a votar contra el «pacto mafioso», como denominan al conjunto de fuerzas conservadoras que controla actualmente el Congreso y también el Gobierno desde la destitución y encarcelamiento de Castillo, luego del fallido golpe de Estado que terminó con su mandato.

En ese sentido, candidatos como Sánchez y López Chau han hablado explícitamente de indultar a Castillo, que mantiene un fuerte respaldo en zonas rurales de Perú donde sienten que su voto fue vulnerado con su encarcelamiento y las posteriores masacres con más de 50 muertos en la represión a las protestas contra su destitución y posterior ascenso a la jefatura de Estado de su vicepresidenta, Dina Boluarte (2022-2025). EFE

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