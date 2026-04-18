Perú informa que siete de sus ciudadanos fueron enviados por EEUU a la República del Congo

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Lima, 17 abr (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó este viernes que siete ciudadanos peruanos fueron trasladados desde Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo (RDC) en el marco de un acuerdo bilateral entre esas naciones que permite la recepción y albergue en el país africano de migrantes irregulares.

La Cancillería peruana señaló en un comunicado que ha tomado «conocimiento del traslado, a su solicitud, de siete ciudadanos peruanos» por el acuerdo que permite la custodia de este tipo de migrantes «hasta que la justicia estadounidense defina sus solicitudes de asilo o refugio».

«Este beneficio se otorga a ciudadanos extranjeros que cuentan con protección legal otorgada por jueces de cortes de migración de los EE.UU. Se suele utilizar cuando los solicitantes argumentan que su vida corre peligro en caso sean retornados a sus países de origen», precisó.

El ministerio añadió que, «en el marco de su compromiso con la asistencia y protección de los peruanos en el exterior sin importar la condición migratoria», está presto «a brindar el apoyo y orientación en caso fuera requerido».

Ofreció, en ese sentido, los datos de contacto con la sección consular de la Embajada de Perú en Kenia, que tiene jurisdicción en la República Democrática del Congo.

La RDC confirmó este viernes la llegada a su territorio de un grupo de 15 latinoamericanos desde Estados Unidos, tras lo cual el Gobierno del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, informó del inicio de la fase operativa de un nuevo «mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países».

«El Gobierno recuerda que este mecanismo tiene un carácter estrictamente transitorio, temporal y limitado en el tiempo. No constituye ni un mecanismo de instalación duradera en el territorio nacional, ni una reubicación permanente», preciso el Ministerio de Comunicación y Medios del país africano.

Sin embargo, el Gobierno de la RDC no aclaró la nacionalidad de los deportados, que pertenecen a un primer grupo de un total aproximado de 45 personas, que llegaron en un vuelo de aerolínea Omni Air International que aterrizó en el aeropuerto Kinsasa procedente de Luisiana, tras realizar escalas técnicas en Senegal y Ghana.

El abogado y director ejecutivo del Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH), Maître Tshiswaka Masoka Hubert, confirmó a EFE que los deportados son de origen latinoamericano y fueron trasladados a un complejo hotelero cercano al aeropuerto bajo la vigilancia de la Policía Nacional Congoleña.

La reanudación de vuelos de deportación desde Estados Unidos a terceros países se activó después de que la Corte Suprema autorizara, en junio de 2025, al presidente estadounidense, Donald Trump, a efectuar expulsiones en el marco de su política contra la inmigración.

Trump ha impulsado las expulsiones exprés con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial. EFE

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