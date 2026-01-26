Perú promueve cinco proyectos de salud por 3.300 millones de dólares

Lima, 26 ene (EFE).- La estatal Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) promueve cinco proyectos del sector salud en este año que representan una inversión de 3.300 millones de dólares para ser desarrollados en las regiones de Lima y la norteña Piura, según informó este lunes esta entidad de Perú a cargo de impulsar la ejecución de obras de infraestructura.

Entre los proyectos de la cartera de Proinversión de este año está la gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, con una inversión estimada de 317 millones de dólares, que permitirá fortalecer la atención oportuna y de calidad para más de 300.000 niños y adolescentes.

El proyecto contempla la provisión de servicios no médicos (generales), así como de servicios de apoyo y ayuda al diagnóstico, como laboratorio y esterilización, bajo el esquema denominado bata gris/verde, según explicó el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, ante una comisión del Parlamento.

Otra de las iniciativas de inversión es el Nuevo Hospital Militar Central, ubicado en Lima, con una inversión de 751 millones de dólares y un plazo de concesión de 30 años.

Esta iniciativa prevé el reemplazo de la infraestructura existente por una moderna, así como la garantía de la sostenibilidad en la prestación de los servicios de salud a la población beneficiaria.

La agencia también impulsa el proyecto del nuevo Hospital Hipólito Unanue, que contará con infraestructura especializada y de alta complejidad, y demandará una inversión estimada de 1.690 millones de dólares, con un impacto directo en la mejora de la salud de más de 200.000 habitantes.

En la región Piura, situada en la costa norte de Perú, se desarrollará el proyecto de Operación y Mantenimiento del Hospital de Apoyo II-2 Sullana, el cual incorpora servicios bajo los esquemas de bata gris y bata verde, en beneficio de más de 645.000 ciudadanos de esta jurisdicción de la costa norte del país.

El portafolio contempla, además, el proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos en 430 establecimientos de salud del ministerio de Salud en Lima Metropolitana, que comprende la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura destinada al tratamiento de residuos sólidos especiales y biocontaminados, así como la prestación de los servicios de acondicionamiento, segregación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de dichos residuos.

Del Carpio declaró que, en los próximos meses, se llevará a cabo la firma del contrato de Asociación Público-Privada (APP) del proyecto de Operación y Mantenimiento del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, adjudicado en julio del año pasado a la sucursal peruana del Grupo Ortiz de España.

Esta iniciativa contempla una inversión de 284 millones de dólares, que incluye la rehabilitación de la infraestructura, la reposición y adquisición de equipamiento clínico y no clínico, así como la gestión de servicios bajo el esquema de bata gris. EFE

mmr/fgg/cda