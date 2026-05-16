Perú prorroga emergencia en 134 distritos ante «peligro inminente» por intensas lluvias

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Lima, 16 may (EFE).- El Gobierno de Perú prorrogó este sábado por 60 días el estado de emergencia decretado en 134 distritos de ocho regiones del país por el «peligro inminente» que se presenta ante el registro de intensas lluvias en esas localidades, informaron fuentes oficiales.

La Presidencia de Perú señaló en un comunicado que los distritos se encuentran en las regiones de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, donde se continuará con la ejecución de «medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, a fin de reducir el riesgo existente».

Al respecto, un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano estableció que esas acciones serán desarrolladas por los gobiernos regionales y locales en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y con la participación de ministerios e instituciones públicas y privadas.

El Gobierno también autorizó, mediante otro decreto, una transferencia de 9,1 millones de soles (unos 2,65 millones de dólares) a favor de 91 gobiernos locales para financiar intervenciones de respuesta frente a desastres naturales.

De acuerdo con la norma, también publicada en El Peruano, se realizarán 91 intervenciones que fueron consideradas prioritarias por la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes).

El Ejecutivo precisó que estos recursos se darán con cargo al presupuesto del Indeci y que no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos de aquellos para los cuales serán transferidos.

El pasado 8 de mayo, el Gobierno de Perú también amplió por 60 días la declaración de estado de emergencia en otros 581 distritos de 21 regiones del país ante el «peligro inminente» causado por la caída de lluvias intensas.

La medida comprendió distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

El último reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señaló que el Indeci estableció que durante marzo pasado se produjeron 1.576 emergencias causadas por fenómenos naturales en el país.

De estas, 1.126 fueron generadas por lluvias intensas, 130 por deslizamientos, 71 por erosiones y vientos fuertes, 49 por derrumbes de cerros, 44 por inundaciones, 43 por huaicos (aludes), 31 por bajas temperaturas, 7 por tormentas eléctricas, 2 por marejadas y una por sismo y sequía, en cada caso.

Desde inicios de este año, y hasta abril pasado, un total de 87 personas fallecieron, 3 fueron declaradas desaparecidas y 32.215 resultaron damnificadas por efecto de las intensas lluvias registradas en las regiones del país, según datos del Indeci.

Las precipitaciones también provocaron, hasta ese momento, la destrucción de 1.720 viviendas y dejaron inhabitables otras 13.352, además de causar la pérdida de 31.099 animales y de 4.418,60 hectáreas de cultivos. EFE

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