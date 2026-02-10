Perú rescata unas 500 aves silvestres que iban a ser comercializadas ilegalmente

Lima, 10 feb (EFE).- Unas 500 aves silvestres que iban a ser comercializadas ilegalmente en Perú y en el extranjero fueron rescatadas durante una operación de la Fiscalía y la Policía peruana en la región amazónica de Ucayali, informaron este martes fuentes oficiales.

La operación estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Material Ambiental (FEMA) de Ucayali, que ingresó junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) en un inmueble en la provincia de Coronel Portillo (este del país), señaló el Ministerio Público.

En la intervención participaron dos fiscales adjuntos y agentes de la Unidad de Protección Desconcentrada de Medio Ambiente (Unidpma) de la PNP, tras recibir información de inteligencia sobre un presunto centro de acopio y almacenamiento de aves silvestres para su comercialización ilegal en Perú y en el exterior.

El Ministerio Público indicó que se constató que en el inmueble había tres jaulas metálicas con unas 500 aves silvestres, entre ellas ‘pihuichos’ (loro pequeño) de ala blanca y amarilla, que es una especie protegida.

También se encontraron 12 jaulas vacías y dos vehículos que al parecer se usaban para el transporte de las aves, por lo que fueron incautados.

Los fiscales dispusieron que las aves sean trasladadas a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali para garantizar su custodia, evaluación y recuperación, con el objetivo de lograr su posterior retorno a su hábitat natural. EFE

