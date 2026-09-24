Periodistas de CNN y MS NOW entran en la Casa Blanca tras la orden del juez

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Washington, 24 sep (EFE).- Periodistas de las cadenas CNN y MS NOW lograron entrar este jueves en la Casa Blanca para realizar su labor periodística después de que un juez federal ordenara el restablecimiento inmediato de sus credenciales de acceso y tras nuevas restricciones durante la mañana.

La Casa Blanca impidió la ejecución del fallo para permitir el acceso a los tres medios vetados -CNN, MS NOW y Político-, como solicitó el magistrado, hasta que dos de ellos anunciaron que pudieron entrar pasado el mediodía. EFE

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