Periodistas defienden en el Festival Gabo la esencia de su oficio ante el avance de la IA

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Bogotá, 25 jul (EFE).- El fortalecimiento del periodismo de campo, la construcción de relaciones de confianza con las comunidades y la capacidad de hacer preguntas con criterio y empatía son claves para preservar el oficio periodístico frente al avance de la inteligencia artificial (IA), coincidieron este sábado participantes en el XIV Festival Gabo que se celebra en Bogotá.

En una ponencia sobre el impacto de estas tecnologías en el periodismo, los expertos defendieron que, aunque la IA está transformando la producción y el consumo de información, seguirá siendo necesario el trabajo humano para descubrir historias inéditas, interpretar el poder y generar confianza con las audiencias.

La fundadora y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), María Teresa Ronderos, aseguró que «el periodismo que va a perdurar» será el que conserve los vínculos de confianza con las comunidades y fortalezca la colaboración entre medios de comunicación.

Ronderos consideró además que, aunque el periodismo todavía mantiene una ventaja en la verificación y contextualización de la información, esa diferencia podría reducirse a medida que evolucionen los sistemas de inteligencia artificial.

Por su parte, la gerente de Programas y líder de Participación de JournalismAI, Ana Paula Valacco, sostuvo que la principal fortaleza del periodismo seguirá siendo la capacidad de formular preguntas.

«La IA puede ayudarnos a generar una respuesta, pero en las preguntas y en el criterio editorial (…) es donde está la real oportunidad del periodista de mantenerse relevante», afirmó.

Valacco añadió que la empatía seguirá siendo una capacidad exclusivamente humana para comprender por qué determinadas historias deben ser contadas e identificar aquello que una fuente decide no decir.

La confianza de los medios

La cofundadora y directora del medio de verificación español Maldita.es, Clara Jiménez Cruz, alertó sobre la falta de confianza de la población en los medios de comunicación, lo que, a su juicio, obliga a los periodistas a dedicar más esfuerzos para encontrar historias únicas.

Jiménez también advirtió de los riesgos que plantea la IA para la integridad de la información, la facilidad con la que los modelos pueden ser contaminados con desinformación y el hecho de que la mayoría de usuarios no consulta las fuentes originales de las respuestas generadas por estos sistemas.

El fundador y director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas, Rosental Calmon Alves, afirmó que la IA «va a cambiar el mundo mucho más de lo que lo hicieron internet o las redes sociales», pero defendió que la esencia del periodismo seguirá siendo la búsqueda de información nueva y el fortalecimiento de la relación humana con las audiencias.

Alves subrayó además que el gran desafío para los medios no es únicamente aprender a utilizar la IA como herramienta, sino comprender cómo está cambiando la forma en que las personas consumen noticias y las implicaciones que ello tendrá para la sostenibilidad del oficio.

Más de 250 invitados de 37 países participan desde el viernes y hasta el domingo en el XIV Festival Gabo, que bajo el lema ‘Aquí estamos, aquí contamos’, reúne a periodistas, escritores, artistas, investigadores y defensores de derechos humanos en más de 150 actividades gratuitas distribuidas en cuarenta espacios de la capital colombiana. EFE

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