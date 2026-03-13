Petro critica campaña presidencial de derecha, pese a que no puede intervenir en política

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Bogotá, 13 mar (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó este viernes la campaña de la senadora uribista Paloma Valencia, candidata presidencial de la coalición derechista ‘La gran consulta por Colombia’ para las elecciones del próximo 31 de mayo, pese a que legalmente no puede intervenir en política electoral.

Al citar un mensaje en X que señala que la candidata es mujer y su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, es un hombre homosexual, Petro afirmó: «Cambios son cambios, pero los vampiros están listos ahí, detrás de pelucas y banderolas rojas y sonrisas, y sus colmillos están sedientos por retornar al poder y despedazar al pueblo humilde de Colombia».

«No los dejaremos. Colombia es para la vida y no para la muerte, así se disfrace de todos los colores», expresó el mandatario.

La legislación colombiana prohíbe al presidente y a otros funcionarios como los alcaldes y gobernadores tomar parte en las actividades de las agrupaciones políticas, así como intervenir en política utilizando su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o partido.

Votantes cuestionados

Valencia obtuvo 3,23 millones de votos en ‘La gran consulta por Colombia’ celebrada el pasado domingo, en paralelo a las elecciones legislativas colombianas, y Oviedo fue segundo con 1,25 papeletas, lo que impulsó su nominación para la Vicepresidencia, que buscará ganar en las elecciones del 31 de mayo.

En otro mensaje, Petro criticó a los bogotanos que votaron por Oviedo, un economista independiente con posturas en temas sociales más abiertas que las de Valencia.

«Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro», expresó el mandatario.

Petro hizo además un comentario de tinte homofóbico en aparente referencia a Oviedo al señalar: «Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros».

La aspiración vicepresidencial de Oviedo es vista como ideal para atraer a la candidatura de Valencia al electorado de centro que no se siente cómodo con los dos candidatos que están adelante en las encuestas.

Son ellos el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Mensaje contra el Nuevo Liberalismo

Otro de los miembros de esa coalición de derecha es el exsenador Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo, partido fundado por su padre, Luis Carlos Galán, candidato presidencial asesinado por el narcotráfico el 18 de agosto de 1989.

«Con permiso de la historia, pero ¿dónde quedó la reforma agraria que el padre (Luis Carlos Galán) defendía, y dónde los derechos de la campesina o de la madre obrera? La bandera roja no sirve solo para pasarelas», expresó Petro al criticar el apoyo de Galán a la candidatura de Valencia. EFE

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