Petro dice que suspensión de emergencia económica beneficiará a «megarricos» de Colombia

3 minutos

Bogotá, 29 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este jueves que la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto que declaró la emergencia económica y social, con el que el Gobierno aumentó los impuestos para completar el presupuesto de 2026, beneficiará a los «megarricos» del país.

«Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor», dijo Petro en su cuenta de X, donde añadió que el nuevo Congreso, que será elegido el 8 de marzo intentará pasar esa cuenta a la sociedad.

Tras declarar el 22 de diciembre «el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia» de ese documento, el Gobierno publicó una semana después los decretos con los nuevos tributos incluían un aumento del impuesto al patrimonio.

Ese tributo se cobra a quienes tienen un patrimonio superior a 3.600 millones de pesos (unos 986.000 dólares) y oscila entre el 0,5 y 2 %.

Sin embargo, con el decreto el Gobierno había estipulado que la tarifa del impuesto al patrimonio empezaría en una base menor, equivalente a 2.000 millones de pesos (unos 548.000 dólares) y con un incremento porcentual de hasta el 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos (unos 27,4 millones de dólares).

«Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen (…) No hay derecho para que esto haya pasado», expresó, por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Suspensión de la emergencia

La Corte Constitucional señaló en un comunicado que «suspende provisionalmente el Decreto 1390 de 2025 ‘Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional’, mientras se profiere una decisión de fondo».

El alto tribunal continuará estudiando si el decreto gubernamental es inconstitucional o no, pues el magistrado ponente, Carlos Camargo, considera que la iniciativa del Ejecutivo puede causar «daños irreparables» al país.

Con la emergencia económica el Gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.465 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026.

Esto ocurrió luego de que el Congreso hundiera antes el proyecto de reforma tributaria con el que el Ejecutivo pretendía recaudar ese monto.

El 30 de diciembre pasado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó los nuevos impuestos a la luz de la emergencia económica.

Entre las medidas estaba también la subida del impuesto de renta para las «personas jurídicas del sector financiero», que hoy tiene «una sobretasa del 5 %» y que buscaba aumentar al 15 %.

En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), el Gobierno lo subió para los licores (exceptuando la cerveza), que hoy está en el 5 % y con el decreto quedaría en el 19 %.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, celebró la decisión de la Corte Constitucional y afirmó: «es muy importante que se haya dado este paso» porque, de lo contrario, «se hubiera podido producir un efecto irreparable sobre una gran cantidad de agentes económicos». EFE

jga/joc/gpv