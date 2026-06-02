Petro insiste en que tiene pruebas de un posible fraude en las elecciones presidenciales

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Bogotá, 2 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, insistió este martes en que tiene pruebas de un posible fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo, y denunció que el software utilizado en el conteo preliminar incorporó 885.409 personas más que las registradas oficialmente en el censo electoral.

«Presento las bases comprobadas del posible fraude que puedo entregar a autoridad competente», manifestó el mandatario en un extenso mensaje publicado en X.

Petro aseguró que el censo contaba con 42.307.373 personas inscritas para votar, pero la Registraduría, entidad que organiza las elecciones, mantiene que el censo del pasado domingo fue de 41.421.973 ciudadanos dentro y fuera de Colombia. EFE

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