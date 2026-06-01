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Petro no acepta resultado electoral que dio a De la Espriella como el más votado

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Bogotá, 31 may (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que este domingo dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella con más de 10 millones de votos.

«Como presidente no acepto los resultados del preconteo», escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República. EFE

pc/joc/jrh

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