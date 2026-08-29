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Piden declarar estado de emergencia en ciudad italiana azotada por un violento temporal

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1 minuto

Roma, 29 ago (EFE).- Las autoridades de la región italiana de Lombardía (norte) han pedido este sábado declarar el estado de emergencia en ciudades como Cremona, donde un violento temporal de viento y granizo causó en la víspera cuantiosos daños materiales.

El presidente lombardo, Attilio Fontana, ha reclamado extender el estado de emergencia a las provincias de Cremona, Mantua, Bérgamo y Pavía, afectadas en la tarde del viernes por un violento temporal.

La ciudad más afectada es Cremona, donde una tempestad de viento y granizo de apenas diez minutos desató el caos: más de 40 personas resultaron heridas, todas leves, cientos de coches sufrieron daños y miles de árboles acabaron en el suelo, según los medios.

Además doce familias han tenido que abandonar sus hogares y hasta la catedral, del siglo XII, ha perdido su aguja y ha sufrido daños en su fachada.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha informado de que sigue con atención la situación en Cremona y de que se mantiene en «constante contacto» con el ministro para la Protección Civil, Nello Musumeci, y las autoridades locales.

«El Gobierno está cerca de las comunidades damnificadas y sigue las operaciones de auxilio y asistencia a la población, en particular de los heridos, los desplazados y afectados por los daños causados por el temporal», señala un comunicado.

El ayuntamiento de Cremona también está verificando el estado de la Torre Cívica, datada del siglo XIII y que perdió una parte de su techo con la tromba de viento. EFE

gsm/rod

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