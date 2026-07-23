Pionyang felicita al nuevo canciller venezolano y traslada su deseo de desarrollar lazos

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Tokio, 23 jul (EFE).- Las autoridades de Corea del Norte felicitaron al nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, y trasladaron su deseo de desarrollar las relaciones bilaterales, informó este jueves la agencia de noticias norcoreana KCNA.

La ministra de Exteriores del país asiático, Choe Son-hui, envió un mensaje de felicitación a Plasencia con motivo de su nombramiento y le deseó éxitos en su nueva labor, tras expresar sus expectativas de que los lazos entre ambos países «se desarrollen en consonancia con los intereses comunes de sus respectivos pueblos».

Plasencia, que ya había sido jefe de la diplomacia venezolana entre agosto de 2021 y mayo de 2022, se desempeñaba como encargado de negocios en Estados Unidos, en medio del proceso de acercamiento entre Washington y Caracas tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro.

Corea del Norte y Venezuela han mantenido relaciones diplomáticas desde 1965, profundizadas durante el Gobierno de Maduro. Tras la captura del presidente venezolano, Pionyang denunció «enérgicamente» el acto de Estados Unidos y lo describió como «la forma más grave de injerencia en la soberanía» y una «violación flagrante» del derecho internacional.

«Este incidente es otro ejemplo que confirma claramente, una vez más, la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos, de la que la comunidad internacional ha sido testigo con tanta frecuencia durante mucho tiempo», dijo entonces un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano. EFE

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