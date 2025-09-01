Plan de seguridad para nuevo año lectivo de más de 1,7 millones de estudiantes en Ecuador

4 minutos

Quito, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador implementó el plan de seguridad ´Nos cuidamos´ al iniciar este lunes el ingreso progresivo a clases para el año lectivo 2025-2026, de más de 1,7 millones de alumnos de 6.000 instituciones educativas de la Sierra y la Amazonía del país, a fin de proteger a la comunidad educativa.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asistió a la inauguración del nuevo año lectivo y anunció la implementación del plan, que garantizará seguridad y protección para docentes, estudiantes y entornos educativos.

«Estudien con entusiasmo, porque su presente está en las aulas y su futuro lo construiremos juntos», dijo Noboa desde la Unidad Educativa Juan Montalvo, situada al norte de Quito.

Añadió que frente al pedido ciudadano de proteger los espacios educativos de la violencia, el plan oficializado bajo un acuerdo ministerial entre los ministerios de Educación e Interior, aplicará acciones pedagógicas, normativas, operativas, territoriales e institucionales.

Para ello el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, con los de Gobierno, Interior, la Policía Nacional y el ECU 911, entre otras entidades, implementarán mecanismos de seguridad en este regreso a clases, de acuerdo con sus niveles y subniveles educativos.

«Queremos que nunca más sean víctimas de la delincuencia en el lugar donde sueñan y aprenden», dijo el presidente de Ecuador, país que cerró el primer semestre de este año con 4.619 homicidios.

Ejes del plan

Entre los ejes del plan de seguridad figuran el Cognitivo, que contempla la inserción curricular llamada «Educación para la Seguridad Integral», que se enfoca en la formación de estudiantes en competencias sociales, éticas y ciudadanas para prevención de riesgos, fortaleciendo la convivencia pacífica y garantizar la permanencia estudiantil.

Además, incluye orientaciones pedagógicas, investigación educativa y formación docente.

El eje Operativo ampliará el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, mejorará la infraestructura escolar e implementará mediadores escolares para resolución de conflictos.

En Normativo se revisarán todos los protocolos de actuación frente a riesgos psicosociales y se expidió un acuerdo ministerial que flexibilice el ingreso de la Policía Nacional solo en caso de peligro inminente dentro de las unidades educativas.

En el eje Territorial se formará a docentes en prevención de la violencia y manejo de crisis, se impulsará la ampliación de programas de valores y escuelas de paz.

El eje de Gobernanza y Comunicación contempla la coordinación interinstitucional con Policía, ECU 911, gobiernos locales y organizaciones sociales; así como la ampliación de herramientas tecnológicas como un botón de pánico.

El Gobierno contempla que el plan ‘Nos Cuidamos’ enfrente de manera integral la violencia, los riesgos psicosociales y el abandono escolar.

«Con normativas claras, corresponsabilidad y tejido social es un mensaje claro: La escuela es y será siempre un espacio seguro, confiable y protector», mencionó.

Inversión

Noboa señaló que su Gobierno invirtió 125 millones de dólares en infraestructura, recursos educativos, que 1,1 millones de estudiantes recibirán la alimentación escolar, que se distribuirán textos escolares a 1,3 millones y se dará el servicio de transporte escolar a más de 14.000 estudiantes.

La ministra de Educación, Alegría Crespo, explicó que este regreso a clases está marcado por las inversiones que permitieron la incorporación de 2.300 docentes, 500 profesionales para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE).

«Jóvenes, empiecen este año lectivo confiando en ustedes y en todo lo que pueden aprender. No teman preguntar, equivocarse o volver a intentarlo», finalizó Noboa. EFE

sm/jrh