Políticos colombianos visitan Reino Unido para estrechar las relaciones entre ambos países

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Una docena de gobernadores de departamentos y congresistas colombianos visita esta semana Inglaterra y Escocia, invitados por el gobierno de Reino Unido, para estrechar relaciones entre ambos países, explicó este martes en Londres el embajador británico en Bogotá.

«La idea aquí es crear más relación entre las regiones colombianas y británicas», explicó en Londres a la AFP el embajador británico, George Hodgson.

La delegación colombiana está encabezada por el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), acompañado de los gobernadores de Meta, Tolima, Caldas, Bolívar, Atlántico, además de senadores y representantes de la Cámara de Bogotá y del Valle.

«Estamos en Londres, pero los gobernadores y los congresistas van a ir también a Escocia para descubrir un poco más sobre esa parte tan importante de nuestro país y llevar un poco de la gran diversidad colombiana a Reino Unido», añadió Hodgson.

Además de esa delegación de gobernadores y congresistas, también visita Londres el ministro colombiano de Educación, Daniel Rojas Medellín, que participa en una conferencia del British Council, una organización dedicada a promover la cultura y el idioma inglés en el mundo.

Uno de los temas de los que hablarán los políticos colombianos durante la visita a Reino Unido, que comenzó el lunes y terminará el domingo, es la lucha contra el contrabando en el país sudamericano.

El contrabando «está quitando ingresos a a los gobernadores y a los departamentos», señaló Hodgson.

«La lucha contra el contrabando es importante para Colombia, para Reino Unido y para las empresas también», añadió.

Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND) de Colombia, se refirió a esa lucha contra el contrabando.

«Ha venido creciendo en el país y hoy tenemos una superioridad de más del 36 por ciento de venta de cigarrillos ilegales y en algunos departamentos más del 51. En casos como el de la guajira más del 90% y esto afecta las finanzas territoriales, pero también fortalece las estructuras criminales», explicó Tavera.

La delegación visitará Escocia, región productora de productos alcohólicos, como el whisky.

«En los licores importados, una garantía importante es que pudiéramos tener un estampillado desde el origen, es decir que los tragos que se importan a Colombia fueran con etiquetado a nuestro país y con eso podríamos controlar lo que ingresa», añadió Tavera.

Yamil Arana, gobernador del departamento de Bolívar, destacó también este martes la importancia de controlar «no solamente el licor adulterado, sino también el contrabando».

El impuesto al consumo, según Arana, «genera ingresos a los territorios, y la mayor parte va destinado al sector de salud».

«Pero, además, si permitimos el licor adulterado o ilegal, vamos en contra de lo que que estamos promoviendo, que es garantizar una salud digna para los colombianos», concluyó.

psr/ahg