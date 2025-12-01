Policía de Perú inicia reforma que incluye polígrafo a agentes para combatir la corrupción

Lima, 1 dic (EFE).- El Ministerio del Interior de Perú anunció este lunes que ha iniciado una reforma de la Policía Nacional de Perú (PNP) para combatir la corrupción dentro de la institución y que incluye pruebas de polígrafos a agentes.

Durante la conferencia ‘Tolerancia Cero a la Corrupción en la PNP’, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, presentó la estrategia gubernamental para fortalecer la integridad de la institución y construir «una fuerza policial más profesional, confiable, efectiva y más alineada con la protección de la ciudadanía».

«Hemos iniciado la aplicación de pruebas de control y confiabilidad como el polígrafo a personal en actividad y postulantes a las escuelas de formación policial. Este mecanismo, nos permite anticipar riesgos y evitar que la corrupción se instale donde más daño puede causar», dijo el ministro.

Agregó que como parte de esta reforma se ha dispuesto la reorganización de las oficinas de disciplina a nivel nacional y se ha creado en Lima la oficina de disciplina especial «de procedimiento sumarísimo que permite sancionar con celeridad las faltas graves».

«Esta reforma agiliza procedimientos, establece criterios más claros para faltas leves y endurece sanciones para actos como corrupción, favorecimiento indebido, filtración de información o aprovechamiento del cargo», apuntó Tiburcio.

En este sentido, el nuevo reglamento del régimen disciplinario ha impulsado la Oficina de Integridad Institucional, encargada de prevenir la corrupción, promover la transparencia y proteger a los denunciantes.

«Por primera vez, la institución cuenta con un órgano robusto y especializado en integridad», indicó sobre esta nueva oficina.

El ministro sostuvo que con estas medidas están construyendo una PNP más profesional, más confiable y más alineada con la protección de la ciudadanía, «porque combatir la corrupción no es solo una obligación ética, es la base para garantizar seguridad, autoridad y gobernabilidad».

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, subrayó que la institución policial respaldará a los efectivos que honran el uniforme y dan la vida por los ciudadanos, pero no tolerará un solo acto de indisciplina.

Reafirmó el compromiso del alto mando con «la depuración interna», y señaló que serán «duros y firmes» frente a actos de indisciplina o delitos cometidos por efectivos.

De acuerdo con las cifras oficiales, en lo que va del año 4.188 policías han sido sancionados, incluidos 570 por corrupción.

Además, 594 efectivos se encuentran bajo medidas preventivas, como separación temporal del cargo, y 27 ya han sido apartados definitivamente de la institución. EFE

