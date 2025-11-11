Polonia celebra Día de Independencia con proclamas de unidad pero instituciones divididas

Cracovia (Polonia), 11 nov (EFE) – Polonia conmemora este martes su independencia con sendos actos del presidente, Karol Nawrocki, en la capital, y del primer ministro, Donald Tusk, en Gdansk, en un clima de división política que ha imposibilitado la celebración de un acto único.

Desde Varsovia, Nawrocki, de ideología conservadora y nacionalista, declaró que «Polonia es libre e independiente y ya no es una colonia» y pronunció un discurso lleno de referencias veladas al Gobierno del liberal Tusk, al que recordó que «los polacos no quieren farsas partidistas».

El presidente advirtió de que, si se continúan «devastando las finanzas públicas y creando teatros políticos», quizás «no habrá libertad ni soberanía», al tiempo que aludió a la postura pro europea del Ejecutivo de Tusk al decir que «algunos políticos polacos están listos para ceder la soberanía pieza por pieza a instituciones extranjeras, tribunales y agencias extranjeras de la Unión Europea».

«Nunca permitiré que volvamos a convertirnos en las mascotas de otras naciones, repitiendo como loros lo que nos dicten desde Occidente», enfatizó Nawrocki.

En Gdansk, Tusk enfatizó que el 11 de noviembre es un «día de alegría para todos los polacos» y subrayó que «la independencia es para todos».

El primer ministro apeló a la unidad y criticó las manifestaciones nacionalistas al afirmar que «nadie tiene el derecho de arrebatar los símbolos blancos y rojos a sus compatriotas polacos», en referencia a los colores de la bandera de Polonia.

«Nadie tiene el monopolio del patriotismo; somos una comunidad», declaró Tusk, quien añadió que «el patriotismo no puede ser un polaco contra otro polaco».

Por su parte, el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, destacó que Polonia cuenta con 215.000 soldados y que 15.000 personas se han inscrito ya en los entrenamientos militares voluntarios para civiles desde que se empezaron a ofrecer el 6 de noviembre.

Kosiniak-Kamysz enfatizó que esa es una muestra de «patriotismo práctico y cotidiano, servicio a la patria».

En la tarde de este martes se llevará a cabo en Varsovia la Marcha de la Independencia convocada por agrupaciones nacionalistas y, aunque los organizadores invitaron «a todos los patriotas» a participar, el evento ha sido calificado por algunos miembros del Gobierno como un acto «instrumentalizado por la extrema derecha».

Políticos de la oposición han señalado que la marcha está «acaparada por un solo grupo» y han recordado que «a veces, como ha ocurrido otros años, puede derivar en situaciones violentas», lo que alimenta la preocupación sobre la asistencia de grupos nacionalistas y posibles incidentes. EFE

