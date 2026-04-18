Por la paz y contra las injusticias a pesar de Trump: León XIV en el ecuador de su viaje

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Cristina Cabrejas

Yaundé, 18 abr (EFE).- Llegado al ecuador de su viaje por África, el papa León XIV ha demostrado que seguirá realizando contundentes llamamientos por la paz y denunciando las injusticias que provocan la mala distribución de la riqueza, tal y como prometió en el vuelo a los periodistas que le preguntaron por los ataques que recibió del presidente estadounidense, Donald Trump.

En una inusual decisión de responder a las preguntas de los periodistas uno a uno en el vuelo de ida hacia Argelia sobre las descalificaciones del presidente de EE.UU. -quien dijo que «no es un buen papa» y que es «terrible en política exterior»- Robert Prevost, con calma, aseguró que «no tenía miedo a la administración Trump» y que seguiría proclamando el Evangelio en el que se rechaza la guerra.

El viaje a África estaba preparado desde hace tiempo y los discursos también, desde hace semanas, pero sus palabras para pedir la paz han resonado aún con más fuerza tras las críticas de Trump: el mundo se ha detenido para escuchar al pontífice estadounidense.

Un cambio de tono en el pontificado

Y es que el ataque de Trump se ha producido en un momento en el que el pontificado de León XIV, que comenzó discretamente, haya elevado el tono y el nivel de los discursos en paralelo a la intensidad de la guerra conflicto en Irán y Oriente Medio.

Comenzó en Castel Gandolfo, cuando León XIV calificó de «inaceptables» las palabras de Trump sobre su amenaza de querer acabar con «toda una civilización».

Y continuó con sus homilías en la Semana Santa. En el Domingo de Ramos afirmó: «Un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra y la rechaza diciendo: Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho: ¡las manos de ustedes están llenas de sangre».

O a los miembros del Sínodo de la Iglesia Caldea de Bagdad cuando les dijo que «Dios no bendice ningún conflicto» y que quienes son «discípulos de Cristo», no están nunca del lado de quienes «lanzan bombas». Un discurso que escoció en Washington y al que también replicó el vicepresidente J.D. Vance, que afirmó que el «el papa tiene que tener cuidado cuando habla de teología».

En África, el discurso no ha cambiado.

En la región camerunense de Bamenda, donde una guerra olvidada entre separatistas anglófonos y el Gobierno central causa terror y muerte desde hace 10 años, León XIV cargó contra quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y aseguró que «el mundo está siendo destruido por un puñado de tiranos».

«¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso!», lamentó el pontífice.

Tanto en Argelia como en Camerún, León XIV ha centrado sus discursos en África en un mensaje constante de paz, reconciliación, justicia social y diálogo interreligioso, al tiempo que ha denunciado con firmeza la explotación del continente y los desequilibrios económicos y sociales.

En su traslado de Argelia a Camerún, también quiso hacer breve declaración a los medios, entre ellos EFE, que viajan con él en el vuelo.

Explicó que la visita a la Gran Mezquita de Argel, explicó, fue muy «importante» para decir que «aunque tengamos una diferente fe, diferentes formas de culto, diferentes formas de vivir, podemos vivir juntos en paz «.

Y afirmó: «Pienso que promover esta imagen es algo que el mundo necesita escuchar hoy y juntos tenemos que continuar trabajando en ello también en el resto de este viaje apostólico».

En Duala, ante una multitudinaria misa, abordó el problema del hambre y la desigualdad, afirmando que “hay pan para todos si se da a todos” y criticando a quienes acaparan y desperdician alimentos mientras otros carecen de lo necesario. EFE

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