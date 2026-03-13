Portugal amplía reducción temporal a impuesto sobre gasolina y gasóleo por Oriente Medio

Lisboa, 13 mar (EFE).- El Gobierno de Portugal anunció este viernes que va a aplicar una nueva reducción «temporal y extraordinaria» del impuesto sobre los productos petrolíferos, que incluye el gasóleo para los vehículos que circulan por carretera y la gasolina sin plomo.

El Ministerio de Finanzas precisó en un comunicado que esta medida entrará en vigor el lunes, «considerando la evolución de los precios de los combustibles a lo largo de esta semana» y cuando espera que la gasolina sin plomo registre un aumento superior a 10 céntimos respecto al precio registrado entre el 2 y 6 de marzo.

De esta manera, han decidido aplicar un descuento de 1,4 céntimos por litro en el Impuesto sobre los Productos Petrolíferos y Energéticos (ISP) sobre el gasóleo para vehículos que circulan por carretera.

En el caso de la gasolina sin plomo, el descuento será de 2,7 céntimos por litro.

En ambos casos se devolverá a los contribuyentes la recaudación adicional del IVA correspondiente al incremento de precio previsto.

El Ministerio señaló que esta reducción del ISP se verá incrementada por el IVA y que «el descuento real sentido por los contribuyentes» será de 1,8 céntimos por libro en el caso del gasóleo, y de 3,3 céntimos por libro con la gasolina sin plomo.

Según sus datos, si no se aplicara esta reducción, a partir del próximo lunes el gasóleo para vehículos que circulan por carretera subiría 9,8 céntimos por litro, mientras que la gasolina sin plomo aumentaría 10,5 céntimos por litro.

La primera reducción «temporal y extraordinaria» del impuesto sobre el gasóleo para vehículos que circulan por carretera, y que todavía no abarcaba a la gasolina sin plomo, fue anunciada por el Gobierno luso el pasado 6 de marzo.

La situación en Oriente Medio a raíz de la ofensiva iniciada hace dos semanas por Estados Unidos e Israel contra Irán, a las que Teherán respondió atacando enclaves militares de los aliados en la región, ha generado volatilidad en los mercados internacionales, particularmente en los precios del petróleo y el gas.

Irán es uno de los principales productores de crudo de la OPEP+ y controla el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas, por donde transita alrededor del 20 % del crudo mundial.EFE

