Portugal celebra la «conquista» de su entrada en el Consejo de Seguridad de la ONU

3 minutos

Lisboa, 3 jun (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, y el presidente, António José Seguro, celebraron este miércoles la «conquista» que supone la elección de su país como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que ven como un reconocimiento a su historial «creíble» y «respetado» y a su «visión estratégica a nivel multilateral».

«Portugal es un país creíble, respetado, que tiene intervención y participación a nivel internacional, y entendemos este mandato como una demostración más de nuestro historial», dijo Montenegro en una rueda de prensa en Lisboa durante la cual aseguró que asumirán la responsabilidad «desde el primer minuto».

Asimismo, destacó que Portugal tiene a nivel internacional «una fuerza muy superior a su dimensión económica y demográfica», con un reconocimiento a su «línea de lealtad, de visión estratégica a nivel multilateral».

Cuestionado sobre el contexto de esta elección, recalcó que el mundo vive ahora «uno de los momentos más desafiantes» de los últimos años, mientras se discute la eficiencia de las propias Naciones Unidas.

«Quizás nunca antes el equilibro de poderes en el mundo se había visto tan amenazado y el orden internacional tan desafiado a nivel de la capacidad de poder conciliar intereses económicos, estratégicos, territoriales, divisiones que están desgraciadamente causando conflicto», planteó.

Montenegro se refirió a los esfuerzos realizados por el secretario general de la ONU, el también portugués António Guterres, para sensibilizar a los países sobre la necesidad de financiación de los instrumentos de cooperación y de ayuda al desarrollo, entre otros desafíos del organismo supranacional.

Asimismo, recordó que las motivaciones de Portugal siguen siendo la dignidad de las personas, la preservación del medio ambiente, la gestión de la crisis climática y la conservación de los océanos.

«Intentaremos ser un pilar de aproximación de las naciones, un país que tiene una actitud abierta al mundo, abierta al diálogo, abierta a la cooperación, e intentaremos ser protagonistas de la evolución institucional y en términos de procedimiento de las Naciones Unidas, con la vista puesta en su revalorización en el plano internacional», añadió.

Montenegro aprovechó su intervención para agradecer el esfuerzo realizado por el cuerpo diplomático portugués para lograr este puesto, incluyendo al expresidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026) y al actual jefe del Estado, quienes «dieron voz a los principios que dirigen su política externa».

Al respecto, el presidente Seguro destacó en un comunicado la «conquista que enaltece a todo el pueblo portugués», reflejo de «la confianza» que transmite el país, su «apego a los valores universales» y su compromiso con el multilateralismo y las Naciones Unidas.

«Extiendo mis felicitaciones a los demás países elegidos hoy y expreso mi convicción de que Portugal, durante su mandato de dos años en el Consejo de Seguridad, sabrá mantener un diálogo fructífero con todos los países», recalcó, al tiempo que expresó su deseo de que el mandato luso sirva para lograr «un mundo más pacífico».

Y añadió: «Estoy seguro de que lucharemos por igual por una defensa inquebrantable del respeto al derecho internacional, con miras a la búsqueda de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible».

Las candidaturas de Portugal y Austria vencieron a la de Alemania, la otra candidata a ocupar uno de los dos asientos reservados a los países de Europa Occidental como miembros no permanentes del Consejo. EFE

cch/mf/mgr