Portugal prepara un mecanismo para reforzar la seguridad eléctrica junto a la UE

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Lisboa, 15 jun (EFE).- Portugal prepara un mecanismo para fortalecer su seguridad eléctrica en colaboración con la Comisión Europea (CE) y que tiene como objetivo «reforzar la capacidad disponible para responder a la demanda en los momentos de mayor exigencia», indicó el Ministerio de Ambiente y Energía luso en un comunicado.

Este mecanismo se desarrollará de forma competitiva y estará abierto a todas las soluciones —producción, almacenamiento y gestión de la demanda—, garantizando el menor costo posible para el consumidor, explicó.

El Gobierno luso iniciará ahora la notificación previa del mecanismo ante la CE, abriendo el proceso formal, aunque el Ejecutivo no dio más detalles, como la fecha aproximada en la que espera que pueda estar en marcha.

Esta decisión surge a raíz de un informe de la Dirección General de Energía y Geología (DGEG) que evaluó la seguridad del suministro eléctrico en Portugal y cuyas conclusiones apuntan a que el país necesita reforzar los instrumentos que garantizan la disponibilidad de energía en los momentos de mayor demanda.

«Portugal es hoy uno de los países de Europa con mayor porcentaje de electricidad de origen renovable. Garantizar que haya energía disponible en todo momento es la otra cara de esa ambición. Estamos preparando este mecanismo de manera seria y sostenida, velando por el menor costo para las familias y las empresas, y dando los pasos correctos ante la Comisión Europea», consideró la ministra de Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho. EFE

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