Portugal ultima preparativos antiincendios para afrontar un verano «complicado»

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Lisboa, 6 jun (EFE).- Portugal ultima los preparativos para afrontar el que será «seguramente un verano complicado» de incendios rurales con su mayor dispositivo hasta la fecha, que incluye más efectivos, medios terrestres y aéreos.

Tras un comienzo de año marcado por un tren de borrascas que dejó múltiples destrozos en el país -con el correspondiente aumento de materiales combustibles-, el Gobierno de Luís Montenegro anunció la extensión de los plazos para la limpieza de los terrenos, con el foco puesto en las áreas más afectadas por los temporales.

En concreto, el plazo se extenderá hasta el próximo 30 de junio, cuando inicialmente estaba previsto que concluyera en el cierre de mayo.

En unas recientes declaraciones al canal luso RTP, el ministro de Agricultura y Mar, José Manuel Fernandes, recalcó la importancia de la prevención en esas regiones, ante el que se espera que sea «seguramente un verano complicado».

«Tenemos medios como nunca hemos tenido, apostamos en la prevención como nunca lo hemos hecho y apelamos a que las personas hagan todo el esfuerzo, no solo para limpiar y retirar la madera en las zonas críticas, sino que también eviten comportamientos de riesgo», planteó el ministro del Ejecutivo de centroderecha.

Además de las campañas de prevención, está previsto que el Dispositivo Especial de Combate a Incendios Rurales (DECIR) cuente con la mayor cantidad de efectivos hasta la fecha, especialmente en la fase «más crítica» del año, que es entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Según datos oficiales, en esos meses el país contará con 15.149 efectivos (121 más que en 2025), 3.463 vehículos (45 más que un año antes), 81 medios aéreos (2 más) y 50 máquinas de arrastre.

Asimismo, estarán operativos cinco Centros de Medios Aéreos en Santarém, Vila Real, Viseu, Proença-a-Nova e Cernache con retardante (sustancia que hace de barrera protectora en los incendios forestales) disponible para el combate a las llamas.

En paralelo, la Unión Europea tiene previsto desplegar 777 bomberos en zonas de alto riesgo de incendio en seis países, entre ellos Portugal, para ayudar en las tareas de extinción en caso de fuegos; un despliegue que forma parte de «la mayor respuesta contra los incendios forestales de la historia de la UE».

La comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, explicó esta misma semana que los bomberos, que procederán de catorce Estados miembros, serán «preposicionados», además de en Portugal, en áreas de Chipre, Grecia, Italia, Francia y España.

La península ibérica concentra entre el 55 % y el 65 % del total de superficie quemada en Europa desde 2014, y fue el epicentro de los incendios en 2025, el año más grave registrado, durante el cual más de 1,03 millones de hectáreas fueron arrasadas en el continente, según un informe presentado en marzo por el Grupo Avincis, uno de los principales operadores mundiales de servicios aéreos de emergencia. EFE

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