Powell dirige su última reunión al frente de la Fed en medio de la inquietud por la inflación

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Las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, en particular sobre la inflación, centrarán la reunión de esta semana de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central), posiblemente la última dirigida por su presidente Jerome Powell.

El Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) se reúne el martes y miércoles y se espera que conserve las tasas de referencia, actualmente en un rango de entre 3,50% y 3,75%, prolongando la pausa que inició a comienzos de año.

«Como no hay la menor posibilidad de que la Fed cambie sus tipos de interés, nuestra atención estará sobre todo en cualquier elemento relativo a los futuros movimientos de política monetaria del banco central», explicó Nancy Vanden Houten, economista de Oxford Economics.

Esta interpretación es compartida por casi todos los analistas, que no prevén una modificación en las tasas en esta reunión, según FedWatch, la herramienta de monitoreo del grupo CME.

La mayoría ni siquiera anticipa un cambio antes de fin de año, en el mejor de los casos.

«Existe una posibilidad nada despreciable de que el comunicado (…) reconozca que podría ser necesario un aumento de las tasas si la inflación se mantiene (de forma duradera) por encima del objetivo», estimó el economista jefe de EY, Gregory Daco.

La causa no es motivo de sorpresa. En represalia a los ataques israelo-estadounidenses el 28 de febrero, Irán cerró el estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca del 20% de los hidrocarburos mundiales.

Esto disparó los precios del petróleo, que pasaron de una media de unos 65 dólares por barril antes de la crisis a cerca de 95 dólares el viernes, con un pico de más de 110 dólares a principios de abril.

En Estados Unidos el combustible en las gasolineras aumentó más de un 15% en marzo y la inflación podría superar de nuevo el 3% anual, lejos del objetivo del 2% a largo plazo fijado por la Fed.

– ¿Última reunión de Powell? –

La Fed tiene un doble mandato: mantener los precios estables y el desempleo bajo. Por eso, suele subir las tasas de interés para contener la inflación o bajarlas para estimular el crecimiento.

En esta reunión, con la guerra entrando en su novena semana, es probable que los funcionarios de la Fed se concentren más en contener la inflación que en el mercado laboral.

La guerra «reforzó la incertidumbre», agregó Vanden Houten.

Es probable que los miembros del Comité «anticipen un aumento de los riesgos relacionados con la inflación y una disminución de los riesgos para el mercado laboral», explicó.

Kenneth Kim, economista de KPMG, señaló que las sólidas contrataciones recientes «dan a la Fed cierto margen» para centrarse temporalmente más en los precios.

Los analistas observarán con especial atención la conferencia de prensa de Powell, prevista para el miércoles a las las 14H30 locales (18H30 GMT), para tomar el pulso a la situación.

Debería tratarse de la última reunión presidida por Powell, cuyo mandato finaliza a mediados de mayo, antes de la próxima cita prevista para el 16 y 17 de junio.

El presidente Donald Trump ya designó a su sucesor, Kevin Warsh, quien el martes prometió salvaguardar la independencia de la Fed ante las presiones políticas en medio de un espinoso proceso de confirmación.

Pero el último gran obstáculo para el candidato de Trump se eliminó el domingo, cuando el senador republicano Thom Tillis dijo que respaldaría a Warsh.

Este apoyo, anunciado en redes sociales, se produce después de que el Departamento de Justicia informara el viernes de finalizaba la investigación sobre Powell por presunta mala gestión en relación a los altos costos en las obras de renovación de la sede de la Fed, condición que Tillis había impuesto para respaldar a Warsh.

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