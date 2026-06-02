Precandidato a alcalde de municipio en Paraguay denuncia un ataque a tiros

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Asunción, 2 jun (EFE).- Un precandidato a alcalde en Paraguay fue víctima de un ataque a tiros en el departamento de Alto Paraná (este), denunció este martes la víctima, quien fue agredido junto a su conductor, cuando faltan cinco días para las elecciones internas en las que los partidos designarán a sus aspirantes en los comicios municipales de octubre próximo en el país.

El ataque ocurrió este lunes cuando José Talavera, precandidato a alcalde del municipio de Itakyry en las primarias del gobernante Partido Colorado, regresaba a su casa después de participar de una reunión política, relató el dirigente en una entrevista con la radio ABC Cardinal.

Según Talavera, los disparos provinieron de un costado de la carretera e impactaron contra su vehículo.

«Por suerte nos salvamos, estamos vivos, nos quedamos para contar la historia», afirmó.

El político dijo desconocer si se trató de un atentado o de un intento de asalto, tras asegurar que no tiene adversarios personales ni enemistades y aclarar que encabeza una «campaña política sana, sin criticar a nadie».

«No quiero ser irresponsable en mencionar que fue por culpa de la política, ya queda a cargo de las autoridades para que puedan investigar», sentenció.

Talevera explicó que es la segunda vez que se presenta como precandidato a la alcaldía de Itakyry dentro del Partido Colorado.

El próximo domingo, los partidos políticos celebrarán unas votaciones internas para escoger a sus candidatos de cara a las elecciones locales previstas para el 4 de octubre.

En las municipales, para las que han sido habilitadas 65 organizaciones políticas, se renovarán los cargos de las 263 intendencias (municipios) y sus concejalías para el período 2026-2031.EFE

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