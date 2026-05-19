Precio de la canasta básica en El Salvador se eleva hasta un 4,11 % en el primer trimestre

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San Salvador, 19 may (EFE).- El costo de la canasta básica alimentaria se elevó un 3,55 % en el área urbana y un 4,11 % en la zona rural al cierre del primer trimestre del 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) actualizados este martes.

Las cifras indican que el precio de la cesta de la compra pasó de 245,89 dólares en marzo de 2025 a 254,64 en marzo de 2026 en la capital, mientras que en el campo alcanzó los 178,12 dólares en el mismo mes del año pasado y llegó a 185,45 en la actualidad.

El promedio anual de la canasta básica al cierre del primer trimestre del 2026 fue de 252,71 dólares en el área urbana y de 184,08 dólares en la rural, mientras que al cierre del mismo período de 2025 este dato se situó en 246,61 dólares y 179,71 dólares respectivamente.

La canasta básica alimentaria incluye el pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros.

Según las cifras oficiales, cuando el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó al poder en 2019 el promedio de la canasta básica alimentaria era de 200,02 dólares y en 2024 marcó los 256,02 dólares en el área urbana, mientras que en la zona rural pasó de 144,48 a 182,62 dólares entre 2019 y 2024.

El salario mínimo en El Salvador, vigente desde junio de 2025 en el área de comercio y servicios es de 408,80 dólares, en el rubro de manufactura es de 402,26 dólares. Mientras que los trabajadores de la agricultura reciben un sueldo entre 272,72 dólares.

La mayoría de los productos de la canasta básica llegan a El Salvador de países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua para cubrir la demanda local.

La situación de la economía se posicionó en 2025, por segundo año consecutivo, como el principal problema para los salvadoreños, por delante de la seguridad y las pandillas, de acuerdo con los resultados de una encuesta presentados por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) jesuita en enero pasado.

El estudio, que evalúa la situación general del país en 2025, indicó que el 28,4 % de la población considera como el «principal problema que enfrenta actualmente El Salvador» es la economía, mientras que el alto costo de la vida y el desempleo alcanzaron el 8,4 % y 8,1 %, respectivamente. EFE

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