Premiado documental sobre impacto del colonialismo en Puerto Rico llega gratis a Youtube

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San Juan, 24 jul (EFE).- Caserío Films informó este viernes de que el documental, ‘Psiquis: Un Giro Decolonial’ del cinematógrafo puertorriqueño Tito Román que se estrenó en 2023 y trata el impacto psicológico que ha tenido el colonialismo sobre Puerto Rico, estará a partir del sábado gratuitamente en Youtube para todo el público.

El documental se lanzará en la plataforma este 25 de julio como homenaje a los mártires del Cerro Maravilla, Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, asesinados por la Policía de Puerto Rico el 25 de julio de 1978.

«Así como al joven nacionalista Ángel Esteban Antongiorgi, quien murió el 25 de julio de 1938 en Ponce tras intentar ajusticiar al gobernador colonial Blanton Winship, responsable de la Masacre de Ponce», esgrimió el comunicado de Caserío Films.

El documental busca fomentar un diálogo profundo sobre los traumas colectivos generados por la violencia política, la subordinación colonial y sus consecuencias en la vida cotidiana del pueblo puertorriqueño.

El proyecto cinematográfico se nutre del marco teórico del médico psiquiatra, escritor y filósofo de origen martiniqués Frantz Fanon (1925-1961), autor de los textos ‘Piel negra, máscaras blancas’ y ‘Los condenados de la tierra’.

El largometraje, que fue seleccionado como mejor pieza documental en el Puerto Rico Film Festival de 2024, estará disponible en Youtube tras haber sido exhibido en múltiples países de Latinoamérica y en varias ciudades de Estados Unidos. EFE

ea/seo