Premios Tu Música Urbano Mix 2026 anuncian que dedicarán sexta edición a Tito El Bambino

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San Juan, 18 may (EFE).- Los Premios Tu Música Urbano Mix 2026 anunciaron que dedicarán su sexta edición al artista puertorriqueño Tito El Bambino el próximo 4 de junio en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile de San Juan, en Puerto Rico.

Este año habrá destacadas presentaciones musicales que incluyen a figuras como Carlos Vives, María Becerra junto a Lyanno, Olga Tañón, Jay Wheeler, Hanzel La H y Hades66, Chimbala, Mar Solís, La Perversa, Alexis & Fido y Los Adolescentes, entre otros.

Asimismo, se confirmó la participación de artistas que fungirán como presentadores de la gala, entre ellos Alex DJ, Casper Mágico, DJ Luian, Grupo Niche, J Álvarez, Jon Z, Jowell y Randy, Yeri Mua, Jacky Fontánez, Christian Alicea, entre otros invitados especiales.

La alfombra azul de Premios Tu Música Urbano MIX se transmitirá a las 19:00 hora local (23:00 GMT) desde el Distrito T-Mobile y contará con la conducción de Gabriela Short, Maiky Backstage y JD, quienes mostrarán a los televidentes el desfile de artistas, invitados y figuras de la industria.

Por otro lado, la Convención Tu Música 2026 se celebrará los días 1 y 2 de junio en el Distrito T-Mobile y mostrará el desarrollo profesional dentro de la industria musical y del entretenimiento.

Tito El Bambino se abrió camino en el movimiento urbano en su adolescencia a mediados de la década de 1990 como artista en solitario cuando el género musical se conocía como ‘underground’.

En álbumes de ‘disjockeys’ como Negro, Stefano y Chiclín, Efraín David Fines Nevares, nombre de pila del artista, dio sus primeros pasos, hasta que se unió como dúo con su amigo de la infancia, el exreguetonero Héctor El Father, que ahora es el pastor evangélico Héctor Delgado.

Juntos formaron uno de los dúos más poderosos del reguetón y despuntaron a nivel internacional, al lanzar tres discos: ‘Violencia Musical’, ‘Nuevo Milenio’ y ‘A la reconquista’.

Tras el lanzamiento de ‘A la reconquista’, el dúo se separó y ambos comenzaron a desarrollar carrera en solitario.

Tito El Bambino cuenta con éxitos que han marcado a varias generaciones como ‘Siente el boom’, ‘Sol, playa y arena’, ‘Caile’, ‘El amor’, ‘El Tra’ y ‘Llueve el amor’, entre otros.

‘Siente el boom’ fue considerada como la canción 38 de todos los tiempos del reguetón por la revista Billboard, que también incluyó al cantante entre los 100 mejores artistas latinos del siglo XXI,

Premios Tu Música Urbano se celebró por primera vez en 2019 para reconocer a los artistas que han trascendido e impulsado el éxito de la música latina urbana alrededor del mundo.

La ceremonia de premiación será transmitida a través de Telemundo Puerto Rico y Premios Tu Música Urbano MIX llegará en directo a todo Estados Unidos a través de Estrella TV.

Asimismo, continuará su transmisión global por Telemundo Internacional, alcanzando más de 150 países de habla hispana en América Latina y otras regiones del mundo, además de su disponibilidad a través de la plataforma YouTube.

A esta red de distribución se suma este año Imagen Televisión en México, fortaleciendo la presencia del evento en uno de los mercados más importantes para la música latina. EFE

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