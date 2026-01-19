Prensa francesa incide en causas «inexplicables» del accidente ferroviario en Andalucia

París, 19 ene (EFE).- El accidente ferroviario en la localidad de Adamuz (Córdoba, sur de España), que causó al menos 39 muertos en la noche del domingo, abre las portadas en línea de los principales periódicos, televisiones de información continúa y radios en Francia, destacando lo «extraño» y «extremadamente inexplicable» del descarrilamiento de uno de los trenes que impactaron.

«Al menos 39 muertos tras una ‘muy extraña’ colisión entre dos trenes en una vía recta», titula el diario Le Monde, que se hace eco así de las palabras del ministro de Transportes español, Óscar Puente, quien consideró «difícil de explicar» los motivos de la tragedia en un tramo de vía recientemente renovado.

Un tren de alta velocidad operado por la compañía italiana Iryo descarriló el domingo por la noche cerca de Adamuz antes de colisionar con un tren de Renfe que circulaba en sentido contrario.

La misma extrañeza sube a la portada del rotativo Libération: «En Andalucía, un desastre ferroviario ‘extraño y difícil de explicar'», titula esta cabecera francesa.

Por su parte, el rotativo Le Figaro destaca en su directo sobre el accidente que el tren Iryo, construido en 2022, pasó su última inspección el 15 de enero pasado, cuatro días antes del accidente.

Este tren, que unía Málaga con Madrid, descarriló a las 19.45 horas de ayer, por causas aún desconocidas, y se desvió hacia la vía contigua cuando circulaba por una vía recta.

En este sentido, el periódico Le Parisien incide en su directo que el «error humano está prácticamente descartado» y señala que la cifra de 39 muertos «no es definitiva».

También las radios y televisiones de información continua abren sus informativos y páginas webs con el accidente ferroviario en Andalucía.

La emisora Franceinfo lleva la tragedia como noticia más destacada de su portada en línea, con un hilo de información en directo, en el que también pone el acento los 123 heridos, cinco de ellos en estado crítico y 24 en estado grave, de los que ha informado el Ministerio de Interior español.

Es el mismo destaque que da a la tragedia la televisión BMFTV, con conexiones en directo con su corresponsal en España para dar cuenta de las últimas novedades sobre el accidente, como la designación de una comisión independiente para investigarlo.

También la televisión LCI informa en continuo sobre el descarrilamiento y choque de trenes en Andalucía, pendiente de las operaciones de evacuación de las victimas y las declaraciones del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que no descarta que pueda haber más fallecidos en los vagones siniestrados.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su pesar por la «tragedia» ferroviaria en la localidad de Adamuz: «Francia está a vuestro lado», dijo. EFE

