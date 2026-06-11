Presentan una propuesta en el Congreso de Colombia para suspender a Petro durante el balotaje

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Una congresista en Colombia presentó el miércoles una propuesta para suspender al presidente Gustavo Petro por participar de manera supuestamente ilegal en la campaña de balotaje, que decidirá la continuidad de la izquierda en el poder.

El mandatario izquierdista ha estado muy activo a favor de su aliado Iván Cepeda, que enfrentará el 21 de junio al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

La congresista Gloria Arizabaleta, del partido de gobierno, presentó un documento en el que declara la «suspensión» del presidente, que tiene una investigación abierta por la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja por su supuesta injerencia en la campaña.

Aunque medios de comunicación reportaron la suspensión de Petro, congresistas, expertos y ministros niegan que se trate de una decisión con validez jurídica.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, recordó en X que «solo el Senado» tiene las facultades legales para suspender a los presidentes en el país.

«La Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos» por «voluntad de una sola representante», añadió la mano derecha del mandatario.

En ese mismo sentido reaccionó el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo: el «proyecto debe ser aprobado o rechazado por la Comisión, y de ser aprobado, la plenaria de Cámara remite el caso al Senado».

Petro dijo a los medios durante una visita a Nueva York que se trata «simplemente» de «una pretensión» para suspenderlo y desestimó un efecto real del documento.

El presidente no solo ha expresado abiertamente su apoyo a Cepeda, sino que también ha sido crítico del apoyo del presidente estadounidense Donald Trump a De la Espriella, un abogado millonario que encarna el rechazo al mandatario izquierdista.

El congresista opositor Hernán Cadavid, miembro de la Comisión de Acusaciones, explicó a los medios que la solicitud de Arizabaleta debe ser discutida y votada «en las próximas semanas».

«Lo que debe quedar perfectamente claro es que no hay efecto de suspensión al presidente de la República con la sola radicación» del documento, dijo.

Expertos coinciden en que el estudio de esa solicitud podría tardarse incluso hasta después del balotaje.

das/mar